"Мы благодарны Литве за то, что она не ратифицировала соглашение, и просим и далее голосовать против него – это ваш символ поддержки людей Кубы", – говорится в письме М. Помпео, адресованном литовскому премьеру Саулюсу Сквернялису.

В письме, копию которого получило агентство BNS, М. Помпео утверждает, что кубинский режим пользуется соглашением чтобы "оправдать свои диктаторские, репрессивные действия".

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Правительство Литвы подтвердило, что такое письмо получено, однако не комментировало его содержание более подробно.

"Я могу подтвердить получение письма. Премьер еще не ознакомился с его содержанием", – сказал BNS в пятницу представитель премьера по связям с общественностью Томас Бержинскас.

BNS также не удалось получить комментарий посольства США в Вильнюсе.

Обвиняет в нарушениях

Литва является единственной из стран ЕС, не ратифицировавшей подписанное в 2016 году Соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве.

В феврале этого года Комитет по иностранным делам сейма Литвы одобрил его ратификацию.

Однако М. Помпео отмечает, что отказываясь ратифицировать соглашение, Литва бы поддержала "надежду на свободу, демократию и большее уважение к правам человека на Кубе".

Он утверждает, что с ноября 2017 года, когда договор временно начали применять, политическое положение и ситуация с правами человека на Кубе драматически ухудшилась.

М. Помпео обратил внимание на то, что, согласно большинству подсчетов, на Кубе необоснованно в заключении находятся более 100 политических заключенных.

"В итоге, кубинское правительство далее финансирует и поддерживает губительную диктатуру Мадуро, безнадежно разрушившую экономики Венесуэлы, систему уголовного правосудия и общественный строй", – пишет М. Помпео.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявлял, что Литва, оказавшаяся последней из стран ЕС, не ратифицировавших этого соглашения, не является его энтузиастом, однако не должна блокировать документ в одиночку. Тогда министр также отметил, что диалог ЕС с Гаваной следует укрепить, чтобы ослабить влияние России и Китая в этом регионе.

Оппозиционные литовские консерваторы утверждают, что, ратифицировав соглашение, Литва предаст политических заключенных на Кубе, и своих сторонников в Конгрессе США.