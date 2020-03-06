Распространенное видео насилия над женщиной – только вершина айсберга: полиция раскрыла целую сеть

Не так давно в СМИ сообщали о распространявшемся в социальных сетях видео, на котором была снята экзекуция над женщиной. Видео в полицию прислали жители. Сейчас полиция рассказала DELFI, что на видео было запечатлено, как преступники, владевшие целой сетью публичных домов, расправляются с конкурентками.

В деле есть целый ряд подобных видеозаписей – их как отчет о проделанной работе преступники высылали своим главарям. По словам сотрудников Вильнюсской полиции, запись, которая появилась в сети, жестокая, но среди обнаруженных были и еще более жестокие варианты.

Расследование этого дела, связанного с торговлей людьми, ограблениями, распространением наркотиков, оружия, проституцией, было начато в 2018 году, когда появились сообщения о нападении на приехавших в Вильнюс из за границы жриц любви. Агрессоры требовали от девушек уехать из Литвы.

Вскоре выяснилось, что похожие нападения были зафиксированы также в Алитусе и в Таураге. За дело взялась следственная группа, в состав которой вошли полицейские из разных округов. Были выявлены и организаторы и исполнители нападений. Выяснилось, что двое главарей банды живут в Испании, как и один из членов банды (все трое - каунасцы, ранее попадали в поле зрения полиции).

Представитель Вильнюсской полиции Марек Гульбинович сказал DELFI, что группировка в разных городах Литвы арендовала несколько десятков квартир, в которых работали проститутки из Беларуси, России, Украины, Молдавии и Казахстана.

Банда жестоко обращалась с девушками, которые не работали на нее. Конкуренток жестоко избивали, истязали, вынуждали покинуть Литву. Девушек не только избивали, но и забирали у них ценные вещи.

Исполнители снимали экзекуции на видео и посылали своим главарям. За выполненную работу им платили около 300 евро (меньше платили, если исполнитель только поджигал дверь).

Сейчас исполнителю экзекуции, видео которой попало в сеть, назначена мера пресечения в виде интенсивного контроля.

В публичных домах этой банды работали 20-35-летние женщины из Беларуси, России, Украины, Молдавии и Казахстана. Ни часто менялись, одни уезжали, приезжали другие. Услуги стоили от 40 до 70 евро за 30 минут. Половину суммы забирали сутенеры.

Осенью прошлого года полиция задержала целую группу этих женщин.

В ноябре 2019 года была проведена международная операция, во время которой в Испании задержали и главарей банды, и членов банды более низкого ранга.

Аресты и обыски были проведены также в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе и еще нескольких городах Литвы, задержаны 13 членов банды. Во время обысков изъяли несколько десятков тысяч евро, наркотики, психотропные вещества, фальшивые документы и деньги, банковские карты и телефонные карты, оружие, маски, автомобиль с полицейской сиреной и огнями.

В Испании задержали возглавлявшую банду женщину (бывшую проститутку) и ее пособника. Их передали Литве. У них были найдены важные документы, большая сумма наличных, автомобиль Porsche и др.

Второй главарь банды успел уехать из Испании. Его объявили в международный розыск. Выяснилось, что по поддельным документам он улетел в Колумбию, где попал в тюрьму. Но вскоре его выпустили, он улетел в Англию. В Лондоне мужчину задержали. Идет процесс экстрадиции.

Женщина, задержанная в Испании, находится под арестом, как и ее пособник и еще один задержанный в Литве мужчина. Остальным подозреваемым назначили более мягкую меру пресеченияэ.