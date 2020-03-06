Близкие пострадавшей в Висагинасе учительницы: надеемся, что этот несчастный случай сплотит литовское общество, а не вобьет клин

Родственники учительницы литовского языка, подвергшейся нападению в Висагинасе, распространили обращение, в котором призвали не разжигать межнациональную рознь. Авторы письма подчеркивают, что "не поддерживают нарратив, на котором сконцентрировались СМИ, он вносит элемент вражды между литовско- и русскоговорящими частями общества".

"События 3 марта этого года вызвали интерес в обществе и СМИ считают своей обязанностью как можно шире осветить их. Мы хотим напомнить, что пострадавшая - не публичное лицо, у нее есть право на личную жизнь. По этой причине и она и члены ее семьи заранее публично уведомляют, что не будут ничего комментировать и давать интервью на эту тему, кроме того, мы не даем своего согласия на предоставление в СМИ фотографий пострадавшей. Поскольку мы понимаем, что у общества есть право на получение интересующей его информации и обстоятельств данного происшествия, мы предоставляем этот публичный отзыв: Пострадавшая полностью доверяет литовской правоохране и ведомствам, которые ее представляют - полиции, прокуратуре, судам, другим учреждениям, включая их отделы по связям с общественностью.

Мы считаем, что через официальные источники общество получает достаточное количество информации. Мы также хотим подчеркнуть, что есть и неофициальные слухи, кое-какие из них были объявлены и через национальные СМИ. В этом обращении мы опровергать слухи не будем, но еще раз призываем опираться на официальные каналы правоохраны. Пострадавшая будет общаться только с правоохраной и ей будет предоставлять всю необходимую информацию, чтобы как можно скорее завершился этот болезненный эпизод, вызвавший такой ажиотаж. Пострадавшая вопреки своей воле стала объектом интереса со стороны общества, и эта позиция ее не радует. Мы хотим напомнить, что ей была нанесена физическая боль, она была напугана, поэтому просим общество и СМИ проявить чувствительность и не наносить дополнительные травмы.

Единственный комментарий, который мы можем предоставить - пострадавшие и ее семья не поддерживают нарратив, на котором сконцентрировались СМИ, он вносит элемент вражды между литовско- и русскоговорящими частями общества. Подозреваемый использовал национальную рознь, чтобы мотивировать свое нападение, однако даже по мнению пострадавшей, это единичный инцидент, поэтому мы хотели бы, чтобы комментирующие инцидент люди не освещали его в ином ключе. Мы хотим подчеркнуть, что чувствуем поддержку абсолютного большинства русскоязычных жителей Висагинаса, люди осуждают этот выпад и по-человечески хотят помочь пострадавшей как в бытовом плане, так и на эмоциональном уровне. Висагнас - особый город с уникальным демографическим составом и, по нашему мнению, это противостояние не может принести Литве никакой пользы. Мы хотим пожелать зрелости и надеемся, что этот несчастный случай для нас случай сплотит литовское общество, а не вобьет клин между его разными этнокультурными частями. Только в таком случае это нападение может оцениваться не только с точки зрения негативной перспективы. Спасибо всем за ваше участие".

Молодой человек, избивший на этой неделе учителя литовского языка в Висагинасе, будет пока носить электронный браслет в качестве меры пресечения.

Как сообщил BNS прокурор Висагинаса Геннадий Ефимов, такая мера пресечения была избрана для 24-летнего гражданина России с видом на жительство в Литве. Он должен будет носить его полгода.

"На полгода одет браслет. Его будут контролировать, наблюдать за ним, где он может бывать, с кем видеться", – сказал прокурор.

Он также добавил, что в данный момент досудебное расследование о нанесении не тяжких повреждений с целью выражения национальной нетерпимости передано Паневежской окружной прокуратуре.

Представитель этой прокуратуры по связям с общественностью Раса Стундене сообщила, что расследование ведет прокурор Ричардас Юозайнис.

"Будут выясняться все обстоятельства. Расследование организует и возглавляет его прокурор отдела первичного уголовного преследования Паневежской окружной прокуратуры Ричардас Юозайнис. Такие дела – его специализация", – сказала BNS Р. Стундене.

Учительница литовского языка 1966 года рождения, работающая в висагинской гимназии Verdene, была избита в понедельник, когда возвращалась с работы домой.

Мужчина, которого подозревают в ее избиении, нигде не работает, не учится, ранее не был судим.

В течение длительного времени П.Я. делал публикации в социальных сетях и выкладывал видео в You Tube с неадекватным содержанием.