В Каунасе действует литовская Tesla: в планах – производство электрических передач

Из-за глобального потепления во всем мире растут налоги на загрязнение окружающей среды, некоторые страны вводят плату за въезд загрязняющих окружающую среду дизельных автомобилей, поэтому каунасская компания Elinta Motors планирует строить завод по производству электрических передач. Инженеры компании разработали систему, которая позволяет переоборудовать дизельные автобусы и грузовики в электрические или гибридные, а в будущем – провести тестирования и получить лицензии, начать серийное производство. Для этого компания уже получила солидную финансовую помощь от литовских предпринимателей.

Дочерняя компания Elinta - Elinta Motors - работающая в Каунасской свободной экономической зоне создает и совершенствует оборудование для электромобилей, электрические передачи, благодаря которым обычные автобусы и грузовики становятся электромобилями или гибридами – работающими как на электричестве, так и на дизельном топливе.

Сама компания автомобили не производит. Она использует технику компаний Iveco, MAN или Mercedes Benz, в которую внедряет свои системы. На данный момент представлены 4 варианта – два гибридных и два электрических, отличающихся грузоподъемностью.

"Сейчас мы разрабатываем мощную систему, 300 – 600 кВт, которая будет использоваться на грузовиках грузоподъемностью 18 тонн.

Оборудование для гибридов намного сложнее, чем в случае с электрическими вариантами. Поскольку тут есть разные нюансы. Надо наладить обе системы, чтобы автомобиль, не останавливаясь, включал двигатель внутреннего сгорания и т.д.", – сказал директор Elinta Motors Лауринас Йокужис.

Глава Elinta Motors акцентировал, что вся система – литовская. Здесь создан и двигатель, аккумуляторы и другие компоненты.

Руководитель Elinta Motors признал, что сначала испытывали возможности китайского оборудования, но было решено, что это неверное направление. Чтобы закрепиться на рынке, нужно создать свою систему, которой можно дать гарантию, обеспечить присмотр. Весь процесс разработки занял 8 лет.

"Мы все создали и усовершенствовали в Литве. Поэтому у нас есть опыт, позволяющий присматривать за автомобилями с нашим оборудованием, дистанционно мы наблюдаем за параметрами, предупреждаем пользователей, если замечаем, что заряд аккумулятора на исходе или замечена поломка", – сказал Йокужис.

Один из клиентов литовской компании – курьерская служба UPS. Она пользуется гибридами в силу прагматических причин – по цене одного электрического варианта можно купить два гибрида, а каждый из них экономит 70% горючего.

"Серийное производство мы не начинали. Некоторые наши запчасти уже сертифицированы, у нас много моделей. В наших планах на будущее – строительство завода и начало серийного производства", – сказал Йокужис, заметив, что в планах строительство завода и серийное производство.

В крупных городах Западной Европы – Осло, Мюнхене, Амстердаме, Лондоне и др. - ездят 85 автомобилей с созданными в Каунасе коробками.

Инженеры дистанционно следят за их параметрами. Известно, что этот транспорт на данный момент проехал около 1,8 млн. км.

"Этот транспорт выбирают, поскольку в мире уже появились такие города, в которые запрещено въезжать дизельным автомобилям", – сказал Йокужис. Кроме того, заметил он, такие автомобили помогают экономить топливо.

Предприниматель заверил, что созданные ими передачи своей ценой и качеством конкурируют с западными вариантами. Он привел пример – производящийся в Канаде электрический двигатель стоит 13 000– 14 000 евро, еще 15 000 евро стоит аккумулятор компании BMW, другие компоненты стоят еще 3000–5000 евро.

"Мы продаем такую систему за 25 000 евро", – сказал Йокужис. Парадокс в том, что литовские компании пока этими технологиями не заинтересовались.

Местный бизнес склонен покупать импортную продукцию.