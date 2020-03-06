Эксперты составили карту цен на жилье в Вильнюсе: какие районы самые дорогие?

Тех жителей, которые недавно подыскивали жилье в Вильнюсе, вероятно, не удивляет, что в некоторых микрорайонах цены по карману только состоятельным людям. В менее популярных районах цены намного ниже. Иногда разница в цене составляет 1000 евро за кв. м. Портал Delfi представляет карту цен на новое жилье в Вильнюсе.

Аналитики группы Inreal представили новую статистику цен на жилье в Вильнюсе, на основе которой Delfi составил карту цен в Вильнюсе. Согласно статистике, самое дорогое жилье - в Жверинасе. На втором месте - Старый город. Далее идут: Ужупис, Валакампяй, Жирмунай, Науяместис, Расос и т.д.

Аналитик Котрина Гришко подчеркнула, что три района, занимающие первые места рейтинга, популярны среди покупателей роскошного жилья.

"Здесь развивают проекты престижного сегмента. Чтобы привлечь покупателей, компании применяют разного рода современные инженерные решения, внедряют новейшие технологии. Это обуславливает большие временные затраты и финансовые расходы", – заметила аналитик.

По ее словам, другие 7 районов - это районы двух типов. Расос, Науяместис, Жирмунай, Антакальнис, Шнипишкес – это районы, где развивают объекты среднего звена, они находятся рядом с центром.

Валакампяй и Турнишкес, по словам аналитика, - районы престижного жилья, удаленные от центра. Балтупяй, Маркучай, Шешкине и Бурбишкес – районы жилья среднего сегмента, которые удалены от центра чуть больше, чем первая группа районов, поэтому и цены там ниже.

"Далее идут районы с жильем экономического класса, самый дорогой из них – Науининкай, а самый дешевый – Нижние Панеряй. Активнее всего в этом сегменте идет застройка в Пилайте, Пашилайчай и Лаздинеляй", – акцентирует Гришко.

Эксперты считают, что это только вопрос времени, когда находящиеся внизу рейтинга районы станут привлекательными для инвесторов.

Глава Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал Delfi, что Жверинас в последнее время активно развивается.

В этом районе строят дорогие объекты, поэтому и средние цены там растут. Несколько иная ситуация в Валакампяй.

"В Валакампяй всегда есть рынок самых дорогих домов. Это уникальный район, находящийся рядом с городом, где можно купить дом. В других районах - ни в Жверинасе, ни в Старом городе, такой возможности нет", – сказал собеседник.

Статулявичюс заметил, что в самых дорогих районах спрос очень высокий, поэтому и цены растут.

"В самых дорогих районах – Жверинасе, Старом городе и Валакампяй – развивать проекты непросто, там действует немало ограничений. Там есть охраняемые территории, леса, защитные зоны у реки, в Старом городе свои ограничения. Архитектура дорогая и охраняемая. Требования жесткие, нужен дорогой архитектор, иногда археологи. Все это поднимает цену", – сказал эксперт.

Если объект находится рядом с центром, цена сразу поднимается. Покупающие жилье в дорогих районах, по словам Статулявичюса, платят не только за недвижимость, но и за окружение. Дороже стоят объекты с видом на реку, деревья.

В конце списка - такие районы, как Нижние и Верхние Панеряй, Сантаришкес. Статулявичюс сказал, что там цены ниже по нескольким причинам. Например, Сантаришкес - такой район, где уже нет места для новых объектов, разве что еще могут развивать сектор частных домов.

А такие районы, как Нижние и Верхние Панеряй вообще - рынок вторичного (старого) жилья, инвесторы избегают этих мест.

"Сейчас мы видим, что позиция несколько меняется. Начинают смелее относиться к этой территории. Со временем она изменится. Изменятся постройки, появятся рабочие места. Люди будут там поселяться, там красивая природа, река", – считает Статулявичюс.

Эксперт видит большой потенциал и у Маркучай. По его словам, сейчас цены там составляют около 2000 евро за кв. м, а рядом есть и намного более дорогие проекты. Статулявичюс считает, что этот район будет привлекательным для жителей.