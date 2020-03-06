В Литве вынужденную посадку совершил вертолет, у которого не было разрешения на полет в воздушном пространстве ЕС

В субботу в Вильнюсском аэропорту вынужденную посадку из-за нехватки топлива совершил вертолет, у которого не было разрешения на полет в воздушном пространстве ЕС, поскольку он включен в "черный список" Евроконтроля, сообщает "Воздушная навигация".

"Во время полета из Еврконтроля поступила информация о том, что у этого вертолета нет разрешения на посадку на территории ЕС. В то время вертолет уже находился в воздушном пространстве Литвы. Литовский центр управления полетами сообщил, что вертолет должен вернуться в место вылета, но у вертолета не было достаточного количества топлива. Из соображений безопасности вертолету разрешили сесть в Вильнюсском аэропорту", – сказал BNS представитель "Воздушной навигации" Юлия Чижене.

"Евроконтроль администрирует так называемый "черный список" и следит, чтобы внесенные в него самолеты не залетали в воздушное пространство ЕС", – прибавила она.

Ми-8, который совершил посадку в Вильнюсе, принадлежит зарегистрированной в Молдавии компании Valan International Cargo Charter.

В апреле 2019 года самолетам и вертолетам этой компании Еврокомиссия запретила залетать в воздушное пространство ЕС. Причина - Молдавская администрация гражданской авиации "не сумела внедрить международные стандарты безопасности и обеспечить их соблюдение".

По данным "Воздушной навигации", этот вертолет летел из Санкт-Петербурга в Вильнюс. Информацию о том, что он внесен в "черный список" узнали только после того как в Латвии он изменил условия полета и Евроконтроль увидел вертолет, поскольку план был изменен на план полета по приборам. Евроконтроль сообщил об этом Латвийскому центру управления полетами.

"Воздушная навигация" отмечает, что ей неизвестно, почему вертолет изменил план полета. Представитель Департамента гражданской авиации Агентства транспортной компетентности Альвидас Шумскас сказал, что если бы он не изменил план полета, то о запрете никто и не узнал бы.

"Осмелюсь заметить, что в таком случае о запрете никто и не узнал бы. В системе отслеживания есть недочеты. (...) Это исключительный случай, надо что-то придумывать. Это не проблема Литвы, поскольку вертолет успешно пролетел над Эстонией – и ничего. То же самое было в Латвийском воздушном пространстве", – сказал Шумскас.

Министерство транспорта и коммуникаций указало, что представит, как ЕК, так и Евроконтролю предложение отслеживать "все полеты – и по визуальным планам полета и по приборам".

"Главный вопрос, как такой вертолет попал сначала в воздушное пространство Эстонии, а потом в Латвию и Литву", – вопрошал вице-министр транспорта Владислав Кондратович.

"Министерство транспорта уже информировало Евроконтроль о необходимости совершенствовать обмен информацией, которая поможет избежать таких ситуаций", – сказал он.

В вертолете находились шесть граждан Молдавии. После того как их личности проверили пограничники, им разрешили остаться в Литве, поскольку граждане Молдавии могут приезжать в Литву без виз, а других нарушений не было. Вертолет в понедельник вылетел из Вильнюса в Кишенев.