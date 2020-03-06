По словам организаторов, ее культурную программу немного подкорректировала ситуация, связанная с коронавирусом, однако большая часть мероприятий все же состоится.

По словам вице-мэра Эдиты Тамошюнайте, отказались от проведения мероприятий в закрытых помещениях.

В пятницу ярмарку откроет театрализованное шествие – Св. Казимира будут сопровождать представители гильдий ремесленников, горожане в каретах, зазывалы. Шествие пройдет от Лукишкской площади до Кафедральной, где по случаю открытия ярмарки состоится концерт Virsmas.

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Торговые места по традиции разместятся на проспекте Гедиминаса, ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Б.Радвилайтес, Майронё, Пилес, Диджёи, Вокечу, а также на Кафедральной и Ратушной площадях.

На ярмарке свои изделия представят около 1500 ремесленников и фермеров из Литвы и соседних стран.

Кроме того, в этом году ярмарка Казюкаса в Литве станет первым мероприятием без одноразовой пластиковой посуды.

Ярмарка завершится в воскресенье.

Традиция проведения этой ярмарки выросла из процессий святого князя Казимира. Ярмарку ежегодно проводят с 1604 года. Она проходит в ближайшие выходные после 4 марта - Дня Св. Казимира.