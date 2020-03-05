Премьер-министр: КНБО способен дать ответы на вопросы по ДГБ

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы в силах дать ответы на возникающие вопросы о деятельности Департамента госбезопасности (ДГБ) при проверке окружения бывших кандидатов в президенты страны.

Премьер сказал, что в данный момент нет оснований сомневаться ни в директоре ДГБ Дарюсе Яунишкисе, ни в бывшем главой КНБО Витаутасе Бакасе.

"Похоже, что правоохрана уже сформулировала или формулирует свои ответы, если говорить о правовой ответственности. Если говорить о дисциплинарной ответственности, в случае если такая требуется, я считаю, что Комитет по национальной безопасности и обороне сейма совершенно в силах ответить на этот вопрос, осуществляя парламентский контроль", – сказал С. Сквернялис BNS в четверг.

"У меня действительно нет оснований сомневаться или не доверять В. Бакасу или директору ДГБ, как бы двусмысленно это не звучало", – добавил премьер. p

Он утверждает, что в будущем было бы целесообразно учредить институт контролера, который бы мог следить за тем, как разведка проверяла информацию.

"Системы должны проходит аудит и должны остаться следы, если человека проверяли в той или иной системе", – сказал С. Сквернялис.

Глава правительства на этой неделе сформировал рабочую группу, которая рассмотрит рекомендации парламентского контролера по предусмотрению в законе максимальных сроков применения методов разведки, возможность обжаловать в суде действия сотрудников разведслужб и ввести эффективный внешний контроль.

Премьер считает, что необходимо ввести институт контролера, который бы оценивал действия не только разведслужб, но и криминальной разведки.

На этой неделе было сообщено, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате В. Ушацкасе.

Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.

ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, строго соблюдал законы. Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.

Директор ДГБ Дарюс Яунишкис утверждает, что "ДГБ не придерживается селективного подхода к каким-либо политическим силами или кандидатам".

По словам Д. Яунишкиса, "ДГБ встречался с окружением различных претендентов или кандидатов по различным причинам". Он сказал, что готов предоставить всю информацию КНБО.