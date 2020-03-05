Водители поражены "находчивостью" полицейских: мобильный радар установили в машине

Шяуляйские водители не скрывали своего возмущения, когда увидели, что стражи порядка установили мобильный радар в служебном автомобиле. Многие расценили это как попытку спрятать радар, однако полицейские ответили, что это уже испытанный новый способ.

Шяуляец Андрюс успел запечатлеть белый полицейский Volkswagen Caddy, который стоял у обочины с открытыми дверцами.

В машине стоял мобильный радар.

"Сейчас радары ставят вот так. Достаточно лишь открыть дверцы", – удивлялся водитель.

Фотография радара вызвала настоящую бурю среди водителей. Люди стали шутит, что не за горами то время, когда радары будут ставить на деревьях или в канализационных люках.

Одна из женщин сказала, что подобную картину видела и в Тельшяй.

"Говорят, что их ставят в самых аварийных местах, но на деле они хотят получить больше штрафов, а не защитить нас", – возмущался еще один водитель.

Delfi связался со специалистом ГПК Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене, она подтвердила, что полицейские ставили радар в машине.

"Почему бы и нет. Всем кажется, что что-то прячут, но на самом деле мы решили испробовать новшество", – сказала она.

По словам специалиста, такое решение было принято и потому, что радар тяжелый, с ним есть и другое оборудование, которое нужно для фиксации нарушения.

"И провода, и чемодан дополнительный, и другое оборудование. Все это тяжелое, каждый раз надо доставать, а при переезде на другое место – снова складывать обратно. Работать там, где может стоять автомобиль, удобнее и полицейским", – акцентировала собеседница.