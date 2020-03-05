Начинается подготовка к IPO Ignitis grupe

Министерство финансов Литвы начало подготовку к проведению первичного публичного предложения акций (англ. Initial public offering, IPO) госэнергохолдинга Ignitis grupe, которое может состояться до осени этого года.

Минфин предлагает правительству одобрить реорганизацию Ignitis grupe в акционерную компанию, а также предоставить министерству право принимать решения о повышении уставного капитала компании в ходе реализации IPO.

В проекте постановления не указываются конкретное количество акций Ignitis grupe, которое планируется разместить во время этого публичного предложения, лишь акцентируется, что государство должно сохранить за собой не менее 2/3 уставного капитала.

По информации министерства, рабочая группа, рассматривавшая альтернативы финансирования холдинга, отметила, что IPOследует провести до сентября этого года.

Сформированная Минфином рабочая группа рекомендует предложить рынку от 25% до 33,33% уставного капитала Ignitis grupe, основным рынком котировки которых была бы Вильнюсская фондовая биржа Nasdaq.

По словам министра финансов Вилюса Шапоки, который возглавлял группу, до 2030 года Ignitis grupe потребуется около 5 млрд евро инвестиций, поэтому самым логичным было бы привлечь средства посредством первичного публичного предложения акций.

Ранее Ignitis grupe сообщала, что это IPO может стать крупнейшим в истории Балтийских стран.

Сейчас 100% акций Ignitis grupe принадлежит государству.