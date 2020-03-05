Коронавирус изменил привычки жителей Литвы, которые ездят за покупками в Польшу

После того как Польша сообщила о первом случае коронавируса на своей территории, уменьшился поток жителей Литвы, которые едут за покупками в Польшу. Сами поляки говорят, что не придают вирусу большого значения и не спешат скупать крупу и консервы.

В среду после обеда у бывшего КПП Лаздияй-Арадники было необычайно спокойно. Проезжает всего несколько автомобилей – намного меньше, чем в обычный день, а тем более в выходной.

Ни литовские, ни польские пограничники не носят маски и не спрашивают у проезжающих, куда и зачем они едут, не раздают рекомендации. Через несколько часов, когда журналист ехал домой, на номер супруги пришло текстовое сообщение на английском языке, в нем была информация об угрозе коронавируса.

Apsipirkimas Seinuose koronaviruso metu Foto: Romas Sadauskas - Kvietkevičius

В Сейнах по-весеннему спокойно, а у магазина Biedronkа очень тихо. Машин с литовскими номерами немного, говорящих по-литовски в магазине тоже почти нет.

Нет очереди и около обменника, где за евро в среду давали 4,25 злотых. Покупатели брали цыплят по 2,99 злотых (0,70 евро) за кг. Но эта цена действительна только для владельцев дисконтной карты Biedronkа, без нее придется заплатить в два раза больше. Без карты не удастся купить и сливочное масло за 3,33 злотых (0,78 евро). Зато 0,5 кг помидоров без всякой карты можно купить за 2,99 злотых (0,70 евро).

Ни поляки, ни литовцы не спешат скупать крупу и консервы. Зато туалетную бумагу Qeen по 3,99 злотых (0,94 евро) за 8 рулонов брали почти все.

Журналист купил пастеризованное молоко 3,2% жирности по 2,69 злотых (0,63 евро) за 0,5 л, булочки Kaizer по 0,29 злотых (0,07 евро), свиные сосиски по 7,99 злотых (1,88 евро) за 700 г и говяжий тартар по 6,99 злотых (1,64 евро) за 250 г.

Жители Литвы встреченные в Сейнах общаются с журналистами неохотно.

Йоланта из Алитуса сказала, что члены семьи отговаривали ее от поездки в Польшу, но она не побоялась, поскольку в Литве коронавирус зафиксировали раньше, а жизнь не остановилась.

"Мы не боимся, Польша большая, вирус на другом ее конце. Наверное, только литовцы испугались, их здесь меньше", – сказал Юзеф из Сейн.

По дороге домой журналист всегда заезжает в магазин Vynoteka на границе, где по польским ценам продают литовское пиво и продукцию Krekenavos. И здесь людей было меньше, чем обычно.

Кассир Vynotekа сказала, что вируса не боится, но заметила, что жителей Литвы в Польше стало значительно меньше.