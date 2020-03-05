Врач из Мариямполе считает, что карантин в больницах – абсурд и неуважение к пациентам и медикам

"Это абсурд. Не уважение к пациентам и врачам", – сказал Delfi врач ортопед-травматолог Мариямпольской больницы Гедиминас Акелайтис. Так он оценил введенный в больнице карантин.

На странице Мариямпольской больницы в фейсбуке сказано, что со вторника посещение пациентов запрещено. Ограничены передачи: посылки можно передать в гардеробе, их принимают по рабочим дням в 10.00-12.00 и 16.00-18.00 ч.

Также сообщается, что роженицы не могут рожать с близкими, их нельзя навещать. Близкие пациентов могут попасть в больницу только в крайних случаях, если получат разрешение руководства больницей.

"Карантин не объявлен. Категорический запрет – это провокация, повод для конфликта между пациентами, их близкими и врачами. Пациенты - не осужденные, их права и свободы никак не ограничены. Нельзя мириться с необоснованной истерикой в обществе", – считает врач.

Врачи могут попасть на работу с 7 до 19 ч. через консультационную поликлинику и через раздевалку для персонала.

"Все двери закрыты, войти можно через консультационную поликлинику, а там по 300-600 пациентов в день", – сказал Акелайтис. Он сказал, что через гардероб для персонала могут пройти только те, у кого есть специальные карты, а есть они не у всех. Врач считает, что хаос раздувают напрасно.

"От чего защищаются? Он какого-то мнимого коронавируса? В Литве подтвержден лишь один случай. Кроме того, Мариямпольская больница не входит в число больниц, куда привозят людей с подозрением на коронавирус", – заметил специалист. В Литве пациентов с подозрением на коронавирус везут в Вильнюс, Каунас, Клайпеду, Шяуляй и Паневежис.

"Я к этому отношусь иначе. В чем провинились пациенты с переломами костей. Например, у нас есть женщина после операции, она может есть только из рук сына, а все двери закрыты, – сказал он. – Это абсурд, неуважение к пациентам и работникам. Какая-то шизофрения – а может, будет".

"Сейчас все злые, идут с претензиями, они хотят войти. Может, их близкий умирает. Зачем создавать конфликтные ситуации, если ох можно избежать? – удивлялся врач. – Надо реально оценивать ситуацию, не раздувать панику".

Он сказал, что сейчас даже невозможно передать близким рецепты, если врач выписал какие-то лекарства. Их никто не может принести.

Журналист Delfi связался с Мариямпольской мэрией. Ее представитель Неринга Тумялене сказала, что карантин в больнице объявлен в связи с приказом директора заведения Nr. V-18 с 8 ч. 3 марта.

"Ни паники, ни истерики в больнице нет. У большинства персонала есть карты для входа. Еще нескольким врачам их выдадут завтра. Администрация также не закрыла дверь, – сказала Тумялене. – Никаких толп людей у входа в поликлинику нет".

Представитель Минздрава Габриэле Банайтите сказала Delfi, что больницы заинтересованы в защите пациентов от распространения любого рода инфекций.

"С учетом ситуации в стране или в конкретном муниципалитете и рекомендаций Минздрава, они решают, объявлять ли карантин. В данном случае Минздрав рекомендовал ограничить посещение пациентов", – сказала Банайтите.

Портал Delfi получает информацию о том, что близкие не могут навестить даже пациентов, которые в любой момент могут умереть, потому что находятся в тяжелом состоянии.

В редакцию пишут беременные женщины, которые жалуются, что из-за карантина их мужья не могут присутствовать во время родов.

Портал Sekundė сообщал, что в Паневежской республиканской больнице также введен карантин. С 29 февраля запрещается не только посещать