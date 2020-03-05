Скирмантас Малинаускас уходит с должности советника премьер-министра

Советник премьера Литвы Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас уходит с должности.

Он заявил журналистам, что принял такое решение после конфликта с министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой, когда тот попросил премьера отстранить С. Малинаускаса от работы коммуникационной группы по ситуации с коронавирусом.

"Министр меня информировал, что информирован и премьер, что меня отстраняют, он хотел бы, чтобы у группы по информированию общества был другой руководитель. Я понимаю, что глава координационный группы вправе действовать по своему усмотрению, он принимает такие решения", – сказал С. Малинаускас журналистам в четверг в правительстве.

"Я расцениваю это как недоверие и одновременно ухожу с должности советника премьер-министра(...), я вчера информировал премьер-министра, что рассматриваю такую возможность. Но когда сегодня я услышал, что глава оперативного центра принял решение за меня, что он хочет, чтобы я ушёл, я не вижу смысла мешать", – добавил он.

Возглавляющий Оперативный центр экстремальных ситуаций А. Верига говорит, что попросил премьера отстранить С. Малинаускаса от работы коммуникационной группы по ситуации с коронавирусом, потому что он не согласовывал с ним коммуникацию.

"Коммуникация должна согласовываться с главой Оперативного центра экстремальных ситуаций, её со мной не согласовывали, это значит, что я не мог знать и должным образом реагировать на определённые публичные сообщения. К сожалению, они уходили без моего ведома. Думаю, так быть не должно. Да, личные сообщения", – сказал министр.