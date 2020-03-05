Связанный с коронавирусом карантин вызвал возмущение у заключенных Правенишкской колонии

После того как правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой коронавируса, в подчиненных Департаменту тюрем учреждениях с минувшей пятницы действует карантин. Он вызвал волну возмущения среди заключенных Правенишкской открытой колонии – якобы действуют двойные стандарты, работающие осужденные могут ходить на работу, а те, кто учится, не могут покидать территорию колонии.

"В колонии чувствуется такая установка - заключенные должны работать, а учиться не надо, – сказал Delfi один из заключенных. – Кажется, Литве не нужны умные люди, ей нужны преступники. Какая это ресоциализация, если домой на выходные отпускают только работающих, – это заставляет бросать учебу и идти работать, чтобы на выходные вернуться к семье. Так нас заставляют по окончании срока возвращаться домой без образования и снова совершать преступления – может лучше сначала учиться, а потом копать траншеи?"

Он сказал, что после объявления карантина учащиеся заключенные открытой колонии не могут ездить на учебу, например, в Каунас. Между тем, работающие в Вильнюсе, Каунасе и Румшишкес могут ездить на работу.

"Получается, что я из Каунаса, где учусь, могу привезти коронавирус, а те, кто выгоден колонии, потому что платит ей по 10% зарплаты, этим вирусом заразиться не могут. Это глупость!", - сказал заключенный, который написал жалобу руководству колонии. В этот же день порядок был изменен, заключенным разрешили учиться.

"После того как правительство объявило ЧС, Департамент тюрем с 28 февраля объявил карантин, – сказал глава колонии Дайнюс Сушинскас. – 28 февраля работающим разрешили ехать на работу, а вопрос учащихся был решен 2 марта, когда выяснилось, что в учебных учреждениях процесс обучения продолжается в соответствии с установленными графиками".

"В соответствии с действующими установками Кодекса отбывания наказаний, осужденные обязаны работать или учиться, – заметил он. – Большинство работает, есть те, кто работает и учится, а есть те, кто только учится. Надо отметить, что некоторые заключенные открытой колонии не хотят работать – они пытаются прикрываться учебой, несмотря, что у них уже есть несколько специальностей".