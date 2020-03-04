Премьер-министр: в связи с информацией о ДГБ нужно расследование правоохраны или парламента

Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что на вопросы о деятельности Департамента госбезопасности (ДГБ) накануне предвыборной кампании должны ответить или правоохрана, или парламентское расследование.

"Насколько мне известно, есть конкретный информатор – или это предоставленная им недостоверная информация, и это серьёзная проблема, или имеет место проблема ещё более серьёзная, если это действие имело место. Насколько мне известно, Витаутас Бакас обратился в правоохранительные органы, конкретно дать ответ должны они. Если этого недостаточно, а, возможно, объёмы другие, тогда ответить на этот вопрос должно парламентское расследование", – сказал премьер журналистам в среду в правительстве.

Премьер заверил, что ни он, ни Госсовет по обороне не принимали решения поручить разведке сбор информации об одном из кандидатов, а на законном основании, по его словам, сформулировать такое поручение не мог и не один из руководителей государства.

Он также упомянул, что В. Бакас информировал его, что сбор информации об "окружении некоторых кандидатов" проводился "по заказу их самих".

"Я могу только процитировать председателя комитета, что он обратился по поводу участия одного из ведомств в предположительно незаконном сборе информации об окружении некоторых кандидатов по заказу их самих. Просто проверка, нет ли лиц, которые могли бы скомпрометировать того или иного кандидата", – сказал С. Сквернялис, однако не стал конкретизировать, кто эти вероятные заказчики.

"То, что обнародовано в СМИ – очень серьёзные вещи, свидетельствующие или о предоставлении недостоверной информации председателю комитета, или об очень серьёзных проблемах внутри ведомства", – добавил он.

Премьер также отметил, что до этого времени у него не возникало вопросов о надёжности директора ДГБ Дарюса Яунишкиса.

"Нужно дать оценку, имеет ли он отношение, участвовал ли", – сказал премьер.

С. Сквернялис призвал Д. Яунишкиса проверить, имели ли место со стороны ДГБ действия, о которых говорит информатор.

"Если нет – опровергнуть и ждать расследования или решения – правоохранительных органов, или парламентского. Может быть, преступления не было, но, может, были допущены какие-то нарушения. Ответов у меня нет, но сомнения посеяны", – сказал он.

В среду была обнародована информация о том, что высокопоставленный сотрудник разведки информировал представителей сейма и правоохраны, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

ДГБ заявил, что не собирал и не предоставлял никакой информации об упомянутых лицах.

В. Ушацкас позже сказал BNS, что "во время кампании были беседы, звонки представителей ДГБ членам моей команды". По его мнению, этими действиями ДГБ стремился запугать или удержать членов команды от дальнейшего участия в работе команды.