Министерство юстиции, которое координирует имплементацию права ЕС, предупреждает, что несмотря на предпринятые в последнее время Министерством окружающей среды важные шаги, следовало бы улучшить надзор за ситуацией.

"Уже в отношении четырёх государств были применены штрафы, эти штрафы велики, поэтому чтобы убедиться, что всё будет должным образом проводиться в жизнь, мы предлагаем обязать Министерство окружающей среды выработать и представить канцелярии правительства и Минюсту детальный и обстоятельный график устранения нарушений, указанных в процедуре Еврокомиссии (ЕК) по нарушению", – сказал на совещании правительства министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

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Министр окружающей среды Кястутис Мажейка сказал, что требования директивы ЕС должны быть имплементированы до 2023 года.

"Министерство окружающей среды подготовило ответ с указанием сроков устранения нарушения и постоянно предоставляет информацию о проделанной работе (...) Мы видим, что (...) к 2023 году директива точно будет выполнена и показатели достигнуты", – сказал К. Мажейка.

Министр говорил BNS, что не подключенными к централизованной канализации остается около 19 тыс. жителей.

Если суд ЕС констатирует, что Литва нарушила директиву об очистке сточных вод, то ЕК сможет подать второй иск и просить оштрафовать Литву. Минимальный штраф для Литвы составит 560,9 евро в день, максимальный – 33,7 тыс. евро в день и так до устранения нарушений, а также одноразовый штраф – минимум 464 тыс. евро.

Процедуру по нарушению в отношении Литвы ЕК начала в феврале 2017 года, а в январе прошлого года ЕК призвала Литву за два месяца исправить ситуацию и ликвидировать недостатки с подключением к централизованным сточным сетям в населённых пунктах с населением более 2 тыс. человек. В них должны быть оборудованы современные сточные системы.