Президент Литвы: распространение бездоказательной информации - попытка дискредитации важнейших ведомств

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что доверяет правоохране и разведке, и предупредил, что, что распространение бездоказательной информации может представлять угрозу для государственности.

Так глава государства прокомментировал соглашения о деятельности Департамента госбезопасности (ДГБ) накануне предвыборной кампании.

"Президент доверяет всем важнейшим государственным ведомствам. Президент не располагает информацией, которая позволила бы усомниться в их надёжности", – говорится в присланном BNS комментарии пресс-секретаря президента Антанаса Бубнялиса.

По его словам, эти службы особенно важны при идентификации деятельности недружественных к Литве государств и защите от их влияния на жизнь страны.

"По мнению президента, распространение бездоказательной информации следует трактовать как попытку дискредитации важнейших ведомств. О стремление снизить доверие общества к ним представляет опасность для государственности страны", – сказал А. Бубнялис.

По его словам, Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура информировали президента о проводившемся расследовании на основании материала информатора о деятельности ДГБ и представили его результаты. По оценке правоохраны, в ходе расследования установлено, что состава преступления нет.

Представитель президента также сказал, что можно обсудить создание ведомства омбудсмена разведки.

"Деятельность всех важнейших разведывательных и специальных служб строго регламентирована законами и другими правовыми актами. Однако стоит обсудить дополнительные предохранители регламентирования деятельности таких ведомств, например, создание института омбудсмена, что позволило бы ещё больше повысить доверие общества к ним", – отмечает А. Бубнялис.

В среду была обнародована информация о том, что высокопоставленный сотрудник разведки информировал представителей сейма и правоохраны, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

ДГБ заявил, что не собирал и не предоставлял никакой информации об упомянутых лицах.