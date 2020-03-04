Представители престижного клуба в Вильнюсе рассказали, что гарантирует достойные доходы на пенсии

Поставщиком услуги пенсионного аннуитета может быть как частная компания, так и государственное учреждение – в любом случае надо создать ответственную систему, сказал глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Пабло Антолин.

В среду в Вильнюсе Соцмин, Фонд социального страхования ("Содра") и Еврокомиссия провели конференцию, посвященную аннуитету.

На ней с докладом выступил глава ОЭСР, который рассказал, чем важен аннуитет.

"ОЭСР делится наилучшей международной практикой, но не указывает, что государство должно делать. Литва решила создавать централизованную систему аннуитета, мы хотим ей в этом помочь", – сказал Антолин.

Как известно, в 2019 г., когда провели пенсионную реформу, было решено передать функции выплаты аннуитета "Содре". Раннее сообщалось, что это сделают до 1 июля 2020 года.

"ОЭСР помогает установить требования для поставщика услуги централизованной выплаты аннуитета, который будет действовать во благо общества, а также – кратковременные и долговременные риски", – сказал Антолин, напомнив, что такое аннуитет.

"Аннуитет – этот регулярно выплачиваемая человеку сумма. Его платят ежемесячно до конца жизни. Аннуитет в определенном смысле - это страховка – обещание выплачивать человеку постоянную сумму", – сказал он.

Представитель ОЭСР напомнил, что поставщик услуги получает плату (определенный процент) за то, что выполняет данное обещание.

"Самое главное – обеспечить безопасность людям в преклонном возрасте. Это аннуитет на всю жизнь. Ведь сегодня много говорят о риске долголетия без необходимых средств для достойного существования. ОЭСР советует накопить необходимое количество средств к старости, чтобы исключить риск", – сказал Антолин.

Он заметил, что Литва должна повышать уровень аннуитета. Антолин сказал, что выплачивать аннуитет могут как частные компании, так и госучреждения.

Коллега Антолина Джессика Мошер отметила, что при создании системы надо сделать несколько шагов.

"Аннуитет могут начать выплачивать сразу, как только человек выйдет на пенсию, или позже. Другой вариант – срок выплаты (например, получат ли члены семьи выплаты после смерти получателя)", – сказала она, заметив, что норму определяют несколько факторов.

"Во-первых, это вероятная продолжительность жизни, во-вторых – инвестиционный возврат. Важно понимать, что большая гибкость обеспечивает большие выплаты. Если гарантии больше, то и доходы будут меньше", – заметила она.

Мошер подчеркнула, что обычно человек живет дольше, нежели планировал, а инвестиционный результат бывает меньше, чем предполагалось, поэтому нужен определенный механизм, который обеспечит выживание поставщика услуги аннуитета.

"Это может быть отложенная на случай кризиса сумма. Другой вариант – гарантия государства", – сказала она.

В Литве средняя пенсия по старости с необходимым стажем в ноябре 2019 года составляла 365 евро. Литва стала членом ОЭСР в 2018 году.