Ушацкас сказал, что ДГБ Литвы запугивал членов его команды во время предвыборной кампании

Бывший министр иностранных дел Литвы, дипломат Вигаудас Ушацкас заявил, что во время кампании перед президентскими выборами сотрудники Департамента госбезопасности (ДГБ) связывались членами его команды, запугивали их, стремясь отговорить от участия в кампании.

Ушацкас, который сейчас работает в сфере бизнеса, также сказал, что получал предупреждения о том, что за ним активно следят спецслужбы.

"Когда я вернулся в Литву и готовился к президентской предвыборной кампании, а также во время кампании я получал несколько предупреждений от различных людей, бывших и находящихся на службе, которые мне говорили, что службам дано указание пристально следить за мной, и что против меня готовится системный выпад с навешиванием ярлыка пророссийского кандидата", – сказал Ушацкас BNS в среду.

"Во время кампании были беседы, звонки представителей ДГБ членам моей команды с целью их запугивания и поднятия определенных вопросов, чтобы отпугнуть их от дальнейшего участия в моей команде. Это бросает тень на репутацию служб", – добавил он.

По словам Ушацкаса, мишенью системных нападок стало и его новое место работы – группа компаний авиационного бизнеса Avia Solutions Group.

"Я считаю, что объектом системных нападок стал не только я, но и одна из наиболее успешных групп литовского капитала в мире - Avia Solutions Group, которую различными способами пытаются унизить и подорвать ее репутацию", – сказал Ушацкас.

Так он комментировал информацию, предоставленную высокопоставленным сотрудником разведки бывшему тогда председателем Комитета по нацбезопасности и обороне Витаутасу Бакасу о том, что по указанию руководства Департамента госбезопасности (ДГБ) в 2018-2019 годах разведка собирала данные о Ушацкасе и об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы.

В обращении информатора говорится, что по указанию руководства ДГБ также собирали информацию о бывшем дипломате Вигаудасе Ушацкасе, участвовавшем в праймериз консерваторов по кандидату в президенты от этой партии.

Информатор сообщает, что в сентябре 2018 года во время беседы Бридикис указал, что "нужно поддержать" политического оппонента Ушацкаса, члена сейма Жигимантаса Павилёниса "информацией, которая бы доказала, что Ушацкас настроен пророссийски".

Заявитель также утверждает, что сказал, что департамент не располагает такой информацией, тогда, по его словам, Бридикис указал заняться сбором информации другому должностному лицу. В обращении также говорится, что публично найденная информация была передана директору ДГБ.

В обращении также говорится, что эта беседа состоялась в тот же день, когда Комитет по надзору Союза Отечества - Христианских демократов Литвы (консерваторов) взялся за рассмотрение высказываний Павилёниса о Ушацкасе. На этот момент Павилёнис уже заявил, что отказывается участвовать в праймериз партии.

Ушацкас участвовал в праймериз консерваторов, но в ноябре 2018 года проиграл их Ингриде Шимоните.

ДГБ решительно опровергает опубликованную информацию.

"Мы решительно отрицаем информацию, появившуюся в СМИ. ДГБ точно не собирал и не предоставлял никакой информации об упомянутых лицах", – заявила BNS представитель ДГБ по связям с общественностью Аурелия Каткувене.

"Вся деятельность ДГБ строго регламентируется и осуществляется в рамках действующих законов. Во время выборов у ДГБ была задача наблюдать и оценивать влияние иностранных государств на избирательный процесс", – добавила она.

Каткувене также обратила внимание на то, что эту информацию проверили правоохранительные органы и не усмотрели преступления.

Ушацкас утверждает, что за свою многолетнюю дипломатическую карьеру ему не раз приходилось сталкиваться со спецслужбами.

"Тридцать лет я близко работал со спецслужбами Литвы и стран НАТО, выполняя свои должностные функции. Достаточно хорошо знаю методы и требования, которые предъявляются к прозрачной и законной детальности. Особенно во время работы в Москве я был под так называемым увеличительным стеклом служб, и всегда говорил себе и членам своей семьи, что мы не должны становиться заложниками наблюдения, и должны вести себя естественно", – сказал он.

Ушацкас был министром иностранных дел Литвы в 2008-2010 гг, в 2010–2013 гг был послом Евросоюза в Афганистане, в 2013-2017 гг – послом ЕС в России.