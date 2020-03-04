Представитель ярмарки Казюкаса: людям старшего возраста в этом году от посещения ярмарки лучше отказаться

В этом году во время ярмарки Казюкаса будут тщательно следить за тем, чтобы торговцы придерживались требований гигиены, сказал представитель компании Concept Events and Media Ренальдас Гражис. По его словам, организаторам ярмарки в этом помогут специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы.

По словам Гражиса, если бы ярмарку отменили, то организаторы и торговцы понесли бы большой ущерб.

"Конечно же, это вызвало большое беспокойство, как у организаторов, так и у торговцев, внесло хаос. (…) Что касается ущерба, то его понес бы каждый торговец, ведь люди весь год готовятся, изготавливают товары, покупают продукцию", – сказал в передаче "Утро на Delfi" Гражис.

"Были бы убытки и у нас, организаторов, ведь многое было подготовлено (…), работа ведется с ноября. Ущерб понесли бы все", – сказал он.

По словам Гражиса, в этом году рекомендуют избегать открытой демонстрации продовольственных товаров.

За правилами будут следить представители ГПВС.

"Во время ярмарки (...) будут дежурить представители ГПВС, а также мы, как организаторы, на всей территории будет 30 координаторов, которые обеспечат порядок, выполнение рекомендаций, обязательств", – заверил Гражис, заметив, что посетители, которые заметят нарушения, смогут сообщить о них по действующим номерам ГПВС.

"На ярмарке будут действовать 3 информационных центра – на Ратушной площади, на Лукишкской площади и в сквере Одмину. С жалобами можно прийти и туда", – сказал он.

Гражис акцентировал, что людям старшего возраста, у которых есть разного рода хронические заболевания, рекомендуют в этом году на ярмарку Казюкаса не ходить.

Между тем глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис сказал: "Было много спекуляций, говорили, что если бы коронавирус был зафиксирован в Вильнюсе, мы бы закрыли. Может, такой случай в Вильнюсе есть и сейчас, может, он не выявлен, но рано или поздно, он, возможно, будет. К этому надо подготовиться когда это произойдет, чтобы провести процедуру изоляции и обеспечить безопасность близких. Но мы же не закрываем ТЦ Akropolis, Калварийский рынок, не можем закрыть и ярмарку Казюкаса".

Минздрав Литвы рекомендует организаторам мероприятий учесть конкретный риск и отозвать или отложить проведение массовых мероприятий, особенно в закрытых пространствах.

Если мероприятие все же будет проходить, следует предупредить людей о том, что они не должны туда идти, если чувствуют симптомы инфекции верхних дыхательных путей. Для участников мероприятия следует обеспечить возможность поддержания гигиены рук – люди должны иметь возможность вымыть руки мылом и воспользоваться дезинфектором.