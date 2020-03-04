Доклад информатора из разведки: ДГБ Литвы собирал информацию об окружении Науседы и об Ушацкасе ДГБ отрицает, что собирал информацию

Высокопоставленный представитель литовской разведки информировал Cейм Литвы и представителей правоохранительных органов о том, что по указанию руководства Департамента госбезопасности (ДГБ) в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанеса Науседы и дипломате Вигаудасе Ушацкасе, свидетельствуют данные, полученные BNS.

Информацию об этом должностное лицо представило в апреле 2019 года бывшему тогда главой Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутасу Бакасу. Эту же информацию также получили прокурор Эвалдас Пашилис и директор Службы спецрасследовний (ССР) Жидрунас Барткус.

Личность должностного лица по его собственной просьбе не раскрывается. Документы свидетельствуют о том, что ему может быть предоставлен статус информатора.

Информатор предоставил данные о трех эпизодах. Он утверждал, что информация собиралась о представителях политики, бизнеса и культуры, находившихся в окружении Г. Науседы во время предвыборной кампании, включая нынешних членов команды президента Г. Науседы.

До сих пор правоохранительные органы и ДГБ не комментировали содержание этих документов.

Член Cейма В. Бакас в феврале попросил правление Cейма инициировать временную следственную комиссию по "возможному незаконному вмешательству в избирательные процессы, незаконному сбору и использованию информации". Правление Сейма отказалось начинать парламентское расследование.

ДГБ заявляет, что не собирал

В среду Департамент госбезопасности выступил с опровержением информации от представителя литовской разведки.

"Мы решительно отрицаем информацию, появившуюся в СМИ. ДГБ точно не собирал и не предоставлял никакой информации об упомянутых лицах", – заявила BNS представитель ДГБ по связям с общественностью Аурелия Каткувене.

"Вся деятельность ДГБ строго регламентируется и осуществляется в рамках действующих законов. Во время выборов у ДГБ была задача наблюдать и оценивать влияние иностранных государств на избирательный процесс", – добавила она.

А. Каткувене также обратила внимание на то, что эту информацию проверили правоохранительные органы и не усмотрели преступления.

"Мы не сомневаемся, что Служба спецрасследований (ССР) и прокуратура оценили эту информацию, она была опровергнута", – сказала представитель ДГБ.

Вели следствие в отношении команды Г. Науседы?

По представленной должностным лицом информации, во время первой беседы в июле 2018 года заместитель директора ДГБ Ремигиюс Бридикис указал собрать информацию о членах команды одного из кандидатов в президенты и бизнесменах, к которым обратятся за помощью на выборах.

Информатор утверждает, что ему было указано лично проверить базу данных ДГБ и лично передать собранную информацию директору ДГБ Дарюсу Яунишкису.

В списке, кроме прочих, руководство штаба Г. Науседы, нынешний канцлер президентской администрации Альге Будрите, политологи Линас Кояла и Миндаугас Юркинас, композитор Гедрюс Купрявичюс, режиссер Арунас Матялис, музыкант Юргис Диджюлис, предприниматель и политик Айварас Абромавичюс, философы Витаутас Рубавичюс и Миндаугас Кубилюс, бизнесмены Илья Лаурс и Владас Лашас.

В другой список было внесено более 40 бизнесменов, среди них – председатель правления группы Girteka Logistics Миндаугас Райла, основной акционер группы компании Norfa Дайнюс Дундулис, глава молокоперерабатывающей группы Rokiskio suris Далюс Трумпа, владелец компании Grigeo Гинтаутас Пангонис, председатель правления KG Group Таутвидас Барштис.

По данным должностного лица, Р. Бридикис указал, что это "особо секретное поручение", а через несколько дней информация была представлена Д. Яунишкису.

"В конце беседы директор мне сказал, что он не будет пересказывать "Ему" представленную информацию в полном объеме, а лишь назовет лиц, которые являются плохими", – говорится в обращении, фамилии не называются.

В списке и нынешние сотрудники администрации президента

По данным информатора, во время другого эпизода в январе 2019 года Р. Бридикис информировал его о задании директора Д. Яунишкиса собрать информацию о членах команды президента Г. Науседы.

По его словам, другие сотрудники разведки подтвердили, что собранная информация была передана Д. Яунишкису и Р. Бридикису.

В списке указано более 60 фамилий. Среди них и нынешние советники президента Повилас Мачюлис и Айстис Забараускас.

В нем также находятся бывшие в окружении Г. Науседы во время избирательной кампании актер Юозас Будрайтис, журналист Витарас Радзявичюс, юрист Томас Давулис, член Cейма Валериюс Симуликас, бывший баскетболист, бизнесмен Томас Пачесас.

Г. Науседа официально заявил о том, что будет баллотироваться на президентских выборах в сентябре 2018 года. Свой избирательный штаб он представил в феврале 2019 года.

В мае 2019 года Г. Науседа победил на президентских выборах, к обязанностям главы государства приступил в июле.

Связи В. Ушацкаса

В обращении указывается, что по указанию руководства ДГБ также собирали информацию о бывшем дипломате Вигаудасе Ушацкаса, участвовавшем в праймериз консерваторов по кандидату в президенты от этой партии.

Информатор сообщает, что в сентябре 2018 года во время беседы Р. Бридикис указал, что "нужно поддержать" политического оппонента В. Ушацкаса, члена сейма Жигимантаса Павилёниса "информацией, которая бы доказала, что В. Ушацкас настроен пророссийски".

Заявитель также утверждает, что сказал, что департамент не располагает такой информацией, а тогда, по его словам, Р. Бридикис указал заняться сбором информации другому должностному лицу. В обращении также говорится, что публично найденная информация была передана директору ДГБ.

В обращении также говорится, что беседа состоялась в тот же день, когда Комитет по надзору Союза Отечества - Литовских христианских демократов (консерваторов) взялся за рассмотрение высказываний Ж. Павилёниса о В. Ушацкасе. На этот момент Ж. Павилёнис уже заявил, что отказывается участвовать в праймериз партии.

В. Ушацкас участвовал в праймериз консерваторов, но в ноябре 2018 года проиграл их Ингриде Шимоните.

Должностное лицо усматривает нарушения

Информатор считает, что этими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета.

Правоохранительные органы отказались комментировать, начиналось ли какое-нибудь расследование в связи с представленной информацией.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис информировал, что на основе положений Закона о защите информаторов прокуратура приняла "соответствующее решение, предусмотренное в этом законе", а расследовать обстоятельства было поручено ССР. Журналистам Э. Пашилис заявлял, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что в данном случае предоставлен статус информатора.

Директор ССР Жидрунас Барткус отмечал, что служба не получала и не собирала данных, которые бы были основанием для решения вопроса о начале досудебного расследования.

В феврале В. Бакас обратился к правлению Сейма с предложением начать парламентское расследование. Бывший глава КНБО объяснял, что в начале прошлого года обратился к правоохранительным органам, однако четких ответов о принятых решениях не получил.

На минувшей неделе правление Сейма решило не начинать расследование, основываясь на рекомендации КНБО. Заслушав информацию глав правоохранительных органов нынешний глава КНБО Дайнюс Гайжаускас заявил, что сообщение о возможно незаконном сборе информации не подтвердилось, "скорее всего, не было преступления".

В. Бакас заявил, что решение правления необоснованно, поскольку КНБО никакого решения по расследованию также не принимал, а ограничился заслушиванием информации генпрокурора и главы ССР.

26 февраля Г. Науседа сказал журналистам, что встречался с главами Службы спецрасследований (ССР) и Генпрокуратуры и убежден в том, что "состава преступления действительно нет". Президент также сказал, что правление Сейма приняло правильное решение.

BNS представляет часть списка названных публичных лиц, о которых, по данным информатора, ДГБ собирал информацию:

Миндаугас Куклерюс – атташе Литвы по вопросам сельского хозяйства в Китае

Повилас Мачюлис – старший советник президента по вопросам внутренней политики

Илья Лаурс – предприниматель и инвестор

Линас Слушнис – детский и подростковый психиатр

Юозас Будрайтис – актер и дипломат

Витарас Радзявичюс – журналист и путешественник

Робертас Бадарас – известный врач-токсиколог

Янина Челудкене – кардиолог

Довиле Филиманавичюте – специалист по рекламе, социальный активист

Гедра Гинтауте – консультант президентской группы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры

Ева Ульчицкайте – старший советник президентского кабинета

Лина Свидинскайте – советник группы по социально-экономической политике

Альге Будрите – канцлер администрации президента

Андрюс Никитинас – директор Литовской конфедерации бизнеса

Андрюс Каулугинас – известный психолог

Томас Пачесас – бывший баскетболист, тренер, бизнесмен, член горсовета Алитуса

Валериюс Симуликас – член парламентской фракции Союза «крестьян » и «зеленых»

Миндаугас Тарнаускас – Член совета Шакяйского районного самоуправления

Миндаугас Кубилюс – философ

Миндаугас Юркинас – политолог

Томас Давулис – юрист, декан Факультета права Вильнюсского Петрас Мендейка – режиссер Теодорас Медайскас – экономист

Фердинандас Вайтекунас – физик, габиллитированный доктор наук

Фаустас Латенас – композитор

Айстис Забараускас – глава группы президентской администрации по вопросам коммуникации

Инга Грубляускене – организатор джазовых фестивалей, супруга мэра Клайпеды

Миндаугас Бернотас – член самоуправления Йонишского районеs

Айварас Абромавичюс – бывший министр экономики Украины

Гедрюс Купрявичюс – композитор

Саулюс Юркявичюс – глава Вильнюсского лицея

Линас Кояла – глава Центра Восточно-европейских исследований

Юргис Диджюлис – музыкант, исполнитель

Витаутас Рубавичюс – философ, критик, поэт

Беата Николсон – телеведущая, журналист

Владас Лашас – бизнесмен, общественный деятель

Зита Кемльмицкайте – этномузыковед, телеведущаяa

Мантас Катинас – глава агентства поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje

Паулюс Тамулёнис – глава пиар-компании Idea prima.