В Клайпеде ждут судно с нефтью для Беларуси

В среду в Клайпеду должен прибыть уже второй в этом году танкер с нефтью для Беларуси. На сей раз через Литву будет поставлена российская нефть, предназначенная для новополоцкого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нафтан".

Судно Front Ocelot, которое ходит под флагом Маршалловых островов, во вторник утром вышло из южного финского порта Порвоо, куда прибыло из российского Приморска, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com. В Приморске осуществляет погрузки компания "Транснефть".

"Танкер Front Ocelot с сырьевой нефтью прибудет в Клайпедский порт 4 марта", – прокомментировал BNS оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и нефтетерминалов Klaipedos nafta.

В марте в Клайпеду прибудут в целом два груза нефти по 85 тыс. тонн, предназначенные Беларуси, подтвердили BNS в Литовских железных дорогах (Lietuvos gelezinkeliai). Позже Беларусь сообщила, что это приобретённая на рынке российская нефть.

Белорусская компания по экспорту нефти БНК информировала железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Компания Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки, а весь груз должен быть доставлен в течение 10 дней.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси. Глава "Нафтана" Александр Демидов тогда сказал, что завод намерен и в дальнейшем импортировать нефть из Норвегии. Тогда было доставлено 80 тыс. тонн нефти.

До этого нефть транспортировалась через Литву в Беларусь в 2017 году.

Поскольку Россия с начала этого года заметно уменьшила поставки сырья Беларуси по трубопроводам, президент Александр Лукашенко распорядился искать его в других странах.