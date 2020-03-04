Из-за бюрократических проволочек похороны Нелли Палтинене состоятся только через три недели

29 февраля в Германии, в Мангейме, после тяжелой болезни скончалась легендарная литовская эстрадная певица Нелли Палтинене. Похоронят ее на Антакальнисском кладбище, на Пригорке деятелей искусства. Однако похорон придется подождать - из-за бюрократических проволочек похороны состоятся только через три недели.

"Новейшие данные. Кавалер офицерского креста "За заслуги перед Литвой", лауреат премии A.Шабанаускаса Нелли Палтинене будет похоронена в Вильнюсе, на Антакальнисском кладбище, на Пригорке деятелей искусства. Это вероятно произойдет через три недели – столько времени займет оформление документов на перевозку праха из Германии. О месте прощания и похорон, а также времени заупокойной службы сообщат, простится смогут все желающие", – писал священник Арунас Пешкайтис.

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"Я с ней говорил не в последние мгновения жизни, а за 2-3 дня. Она сказала, что ей очень плохо. Она говорила, чтобы я сам ей не звонил, что она сама мне обязательно позвонит. Но сегодня мне позвонил ее муж", – рассказал в субботу Пешкайтис.

Точная дата рождения Нелли неизвестна, поскольку ее документы не сохранились, однако она указала день рождения 16 февраля 1929 года. Предполагают, что ей был 91 год. Супруг Нелли Арвидас Палтинас заботился о ней до последней минуты.

"Представляете, они прожили вместе 57 лет, сложно передать, что чувствует этот человек. Я говорил Арвидасу, чтобы он звонил, если потребуется помощь. Хуже всего, что они так далеко – в Германии", – сказал священник.

"Умерла эпоха. Умерла легенда", – сказал Пешкайтис. Он сказал lrt.lt, что урну с прахом певицы привезут в Литву.

Предполагают, что солистка заболела в январе 2015 года, во время церемонии награждения M.A.M.A. на каунасской арене "Жальгирис". Она простыла, когда находилась за кулисами. Позже у нее диагностировали воспаление легких, ей пришлось принять большое количество антибиотиков. Со временем болезнь дала осложнения, поэтому состояние здоровья Палтинене было тяжелым.

Палтинене вошла в книгу рекордов Factum как солистка, которая пела в течение очень долгого времени.