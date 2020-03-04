Погода: температура воздуха будет подниматься медленнее

В среду днем будет пасмурно, если будут прояснения, то лишь местами и вечером. В первой половине дня в большинстве районов пройдут дожди, на северо-востоке ожидаются обильные осадки, позже небольшие дожди будут идти на западе страны. Будет дуть юго-западный, западный ветер, местами на западе его порывы достигнут 15 м/с. Станет прохладнее, поэтому температура не поднимется выше 5-8, местами 9 градусов.

В ночь на четверг на западе будет больше прояснений, небольшие дожди возможны только в окрестностях Клайпеды и Тельшяй. На востоке страны по-прежнему будет облачно, будут идти осадки. Ветер успокоится. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, местами возможен гололед.

В четверг днем будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Усилится ветер. Будет прохладнее - не больше 5-9 градусов.

В пятницу ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью ветер успокоится, а днем усилится. Температура ожидается такая же, как накануне.