Завершено расследование дела подозреваемого в шпионаже Палецкиса

Завершено досудебное расследование, в котором в шпионаже в пользу России подозревается бывший лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, сообщила во вторник Генпрокуратура Литвы.

По ее информации А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства, действуя в составе организованной группы.

Ранее Delfi уже сообщал о подозрениях Д. Бертаускасу.

Генпрокуратура утверждает, что данные расследования позволяют утверждать, что преступная деятельность, возможно, осуществлялась с февраля 2018 года по октябрь 2018 года.

В этот период, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партии, а также помощь в установлении бизнес-контактов.

Уголовное дело передано в Апелляционный суд Литвы, чтобы он установил, какой суд будет его рассматривать, поскольку Вильнюсский окружной суд взял в этом деле самоотвод.

Ранее во вторник информацию о завершенном на минувшей неделе досудебном расследовании подтвердил BNS адвокат А. Палецкиса Адомас Лютвинскас.

"Расследование завершено на минувшей неделе, в конце февраля (...) Досудебное расследование завершено, сейчас, насколько мне известно, составляется обвинительный акт", – сказал BNS адвокат.

Адвокат также сказал, что 26 марта завершается срок задержания А. Палецкиса. "Тот суд, тот судья, что будут рассматривать дело, чаще всего решает вопрос о мере пресечения", – сказал А. Лютвинскас.

Надеется на открытые заседания

Отец задержанного, бывший европарламентарий Юстас Палецкис в понедельник общался с сыном по телефону.

"По причине коронавируса нет посещений, но он звонит по телефону, и вчера мы говорили", – сказал BNS отец.

Он также сообщил, А. Палецкис сильно похудел, также надеется на открытые судебные заседания.

"Он держится относительно хорошо, насколько это можно после 500 дней в одиночной камере и большой потере веса. Конечно, он надеется, что все же суд не будет открытым, и многое выяснится", – сказал бывший европарламентарий.

"А если будет закрытым, то будет значительно проще тем, кто все это начал, скрыть то, что они хотели скрыть", – добавил он.

А. Палецкис находится в заключении уже три года – с октября 2018 года, каждый раз срок его задержания продлевается. А. Палецкис не признает своей вины.

Прокурор Генпрокуратуры Вилма Видугирене заявила в декабре прошлого года, что досудебное расследование, в котором предъявлены подозрения политику Альгирдасу Палецкису, намечалось завершить к весне. По ее словам, расследование затянулось по причине особо большого объема следственного материала.

Ранее сообщалось, что фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.