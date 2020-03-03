Глава МИД Литвы предлагает парламенту осудить попытки России переписать историю

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предлагает парламенту осудить попытки России переписать историю, когда обвиняет Польшу в развязывании Второй мировой войны и оправдывает Пакт Молотова-Риббентропа, разделивший Европу.

Л. Линкявичюс зарегистрировал проект резолюции, в котором депутатам предлагается осудить "осуществляемый Российской Федерацией исторический ревизионизм и распространяемую дезинформацию, которая отрицает роль Советского Союза, как одного из основных инициаторов Второй мировой войны, с целью навязать ее жертвам агрессии".

В проекте также осуждается попытка оправдать Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года и тайные протоколы к нему, отмечается, что их роль в "осуждении оккупации Центральной и Восточной Европы и десятилетий гнета доказана историческими источниками".

С этой резолюцией Сейму предлагается обратиться к Европарламенту, парламентам государств Центральной и Восточной Европы, международным организациям и международной общественностью с призывом "не мириться и вместе сопротивляться историческому ревизионизму, осуществляемому Россией, и распространяемой дезинформации".

В проекте также говорится, что распространяемая Россией дезинформация "предназначена для оправдания нынешний агрессивной политики и агрессии против соседних государств, поощрения недоверия внутри западной общественности, раскола Евросоюза и НАТО".

В последнее время российский президент Владимир Путин несколько раз заявил, что Польша ответственна за возникновение Второй мировой войны, оправдывал Пакт Молотова-Риббентропа, утверждая, что у России не было иного выхода, как подписать его.

23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали так называемый пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, которыми произвели незаконный передел Европы. Пакт лишил независимости страны Балтии, в том числе и Литву. Согласно этим протоколам, советская власть и нацисты накануне Второй мировой войны поделили Балтийские страны и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания акта началась Вторая мировая война, в ходе которой Польша и Литва были оккупированы.