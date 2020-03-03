Паневежский суд приступит к рассмотрению дела Венцкене

Паневежский окружной суд во вторник приступит к рассмотрению дела бывшего члена сейма Литвы и судьи Неринги Венцкене.

Как информировала BNS представитель суда Йолита Гуделене, просьб отложить начало рассмотрения дела до вторника не поступало.

Н. Венцкене предъявлены обвинения в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу и нанесла удар по лицу Лаймуте Станкунайте. Н. Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными. Уголовный кодекс предусматривает, что самое строгое наказание за эти преступления – три года лишения свободы.

Экс-парламентарий, одна из инициаторов создания партия "Путь смелости" Н. Венцкене уехала из Литвы в США в 2013 году. В том году сейм лишил её правовой неприкосновенности. Обвиняемая с марта 2018 года находилась в тюрьме Чикаго и была возвращена Литве в начале ноября 2019 года на основании просьбы об экстрадиции – после экстрадиции из-за разницы в правовых системах Литвы и США из 13-и планировавшихся к предъявлению подозрений осталось четыре.

Н. Венцкене была одним из главных действующих лиц событий в Гарляве.

5 октября 2009 года в Каунасе застрелили ехавшего на работу судью Йонаса Фурманавичюса. В тот же день у своего дома была убита сестра Л. Станкунайте Виолета Нарушявичене. Прокуроры установили, что убийства предположительно мог совершить житель Гарлявы Драсюс Кедис, брат Н. Венцкене.

Д. Кедис обвинял В. Нарушявичене в том, что она позволила совершить развратные действия в отношении малолетней дочери его и Л. Станкунайте и её двоюродной сестры, малолетней дочери В. Нарушявичене. Д. Кедис обвинял Й. Фурманавичюса и Андрюса Усаса в педофилии. Все суды А. Усаса оправдали.

После убийства тело скрывавшегося Д. Кедиса было найдено в апреле 2010 года у Каунасского моря. Позже был найден мёртвым и А. Усас. Правоохрана утверждает , что они умерли ненасильственной смертью.

Н. Венцкене долго опекала племянницу, не выполняла решения суда отдать ее матери Л. Станкунайте. Девочку забрали из дома тёти в Гарляве после вмешательства правоохраны.