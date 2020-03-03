Шимашюс: иск Вильнюса к Veolia увеличился до 560 млн евро

Самоуправление Вильнюса и контролируемые им Вильнюсские теплосети хотят отсудить в свою пользу в Стокгольмском арбитраже до 560 млн евро у французского концерна Veolia, который в 2002-2017 годах арендовал вильнюсское тепловое хозяйство. Ранее приводилась сумма иска, которая превышала 400 млн евро.

"Если говорить о арбитражной позиции, то наш иск составляет 560 млн евро в пользу теплосетей и горожан. Это та сумма, которой мы требуем. Надеюсь, что такую часть суммы удастся отсудить, потому что аргументы серьёзные", – сказал на пресс-конференции во вторник мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он сообщил, что основные слушания в арбитраже состоятся 17 августа - 4 сентября этого года. Самоуправление и Вильнюсские теплосети договорились, что основные расходы покроет зарегистрированный в Люксембурге фонд венчурного капитала Profile Investment, которому в случае успеха будет уплачена сумма, зависящая от присуждённой и взысканной суммы.

Компания Veolia (прежнее название Dalkia) через учреждённую ею компанию Vilniaus energija управляла тепловым хозяйством Вильнюсе с 2002 до 2017 года. Вильнюсский муниципалитет перенял теплосети в 2017 году и сейчас контролирует почти 100% акций предприятия теплосетей.

Veolia утверждает, что ущерб от незаконных действий властей понесла она и требует возместить ей 22 млн евро.