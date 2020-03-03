Суд приговорил к лишению свободы гражданку Литвы, которая дала детям психотропный препарат

29-летняя жительница Пакруоиса Эгле Юозаускене была приговорена к лишению свободы на три года за то, что дала малолетним детям психотропный препарат – Relanium, сообщает Шяуляйское телевидение.

Шяуляйский окружной суд учел тот факт, что до этого женщина не была судима, поэтому назначил ей минимальное наказание. Отягчающим вину обстоятельством считается тот факт, что она совершила преступные действия в состоянии алкогольного опьянения. Согласно материалам дела, полицейские нашли женщину под балконом (она пряталась от стражей порядка). В ее организме было 2,33 промилле. Суд оценил показания свидетелей и телефонные разговоры.

После вынесения приговора женщина все равно отрицала свою вину и во всем винила соседку. По словам осужденной, лекарства были выписаны ей, но в тот вечер она доверила детей соседке. На данный момент права женщины на детей ограничены.

После суда она сказала журналистам: "Дети не будут видеть меня три года, какая связь может сохраниться. Почему судья это не учел? Лекарства выписали мне, но в тот вечер за детьми присматривала соседка. Она знала, где лежат лекарства".

Согласно материалам дела, преступление было совершено 8 марта 2019 года. Женщина, у которой есть трое детей - двое малолетних и один несовершеннолетний, встретилась с подругой, ее мужем и детьми. Взрослые пили водку и сидр, дети играли. Позже дети стали выбегать из квартиры в подъезд. Чтобы малолетние дети успокоились, Эгле дала им успокоительные. Это заметила одна из соседок и вызвала полицию. Детей увезли в больницу. Анализы показали, что в их организмах есть психотропные препараты.

Женщина свою вину отрицала, но потом призналась, что для того, чтобы успокоить детей, иногда давала им таблетки Sedativ. Однако в тот вечер дети получили по полтаблетки Relanium.

До этого происшествия семья уже была в поле зрения службы по правам детей. Осужденная на тот момент одна воспитывала троих детей, ее муж работал за границей. Сейчас дети находятся у отца, старший - у бабушки. Эгле обвиняли также в том, что в тот вечер она толкнула одного из детей, он упал и ударился. Но суд не установил, что это были намеренные действия.

Осужденная может обжаловать приговор в Апелляционном суде.

Когда приговор вступит в силу, женщину доставят в колонию.