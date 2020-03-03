Вернувшиеся из затронутых коронавирусом территорий смогут получить больничный дистанционно

Вернувшиеся из затронутых коронавирусом территорий или имевшие контакты с заразившимся смогут получить больничный без посещения поликлиники, дистанционно, сообщил Минздрав Литвы.

Им также не придётся больше обращаться в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ), который до этого времени организовывал выдачу бюллетеня.

Достаточно будет просто позвонить в лечебное учреждение и заполнить анкету на сайте НЦОЗ. Бюллетень предоставляется на две недели с момента возвращения в Литву или контакта с вероятным или подтверждённым носителем вируса.

Такой упрощённый порядок предусмотрен в распоряжении министра здравоохранения Аурелиюса Вериги и министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса.

Минздрав подчеркивает, что этот порядок будет действовать временно, то есть пока будет существовать угроза распространения COVID-19.

По словам министра Вериги, порядок выдачи больничного упрощен с целью предотвратить вероятное распространение вируса, однако вместе с тем он призвал работодателей обеспечить возможность работникам, вернувшимся из затронутых коронавирусом зон, работать дистанционно.

Сейчас к территориям, где имеет место распространение COVID-19, относятся весь Китай, регионы Северной Италии (Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья), Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур.

Во всём мире зарегистрировано более 90,9 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 3 тыс. человек умерли, 48 тыс. выздоровели. Единственный в Литве случай коронавируса подтверждён в прошлую пятницу в Шяуляй у вернувшейся из Италии женщины.