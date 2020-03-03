Советник премьер-министра Литвы поделился новейшей информацией о коронавирусе

3 марта утром, как и каждый день, советник премьер-министра Литвы Скирмантас Малинаускас поделился в социальной сети новейшими данными о коронавирусе.

"Ну, что, начали исследование 10 проб. Только что я еще раз встречался с директором единственного в Литве спиртзавода. Они готовы прямо сейчас начать производство дезинфектора. Сегодня. Есть небольшие нюансы. Например, может не хватить стандартных упаковок и они будут отличаться и т.д., но это мелочи. Сейчас наступил черед государства, бюрократические моменты.

Вчера в аэропортах начали работу военные. Сегодня журналистам покажут, как встречают самолет из Милана. Кстати, сокращается количество людей, которые летят в Милан. Из 160 заполняется 35-40 мест. Это и хорошо, и риск для организаторов поездок и авиакомпаний.

Есть зафиксированы случаи коронавируса в Египте, что еще больнее скажется на наших туроператорах. Решение по Египту еще не принято, но вскоре будет обсуждаться. Тут я уже вижу немалый риск - насколько компании турсектора способны финансово амортизировать такие удары и насколько их клиенты защищены, если в секторе начнутся проблемы", – писал Малинаускас.

Всего в Литве провели 191 исследование на COVID-19, из них в понедельник – 26. Во время последнего этапа исследовали 4 пробы, по данным на 21.15 ч., они были отрицательными. Новых проб не было.

Всего в мире зарегистрировано 89 000 случаев заболевания COVID-19, скончались больше 3000 человек, чуть больше 45 000 уже выздоровели.