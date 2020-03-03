Литовский профессор сравнил коронавирус с корью и гриппом: количество зараженных удивляет

По словам директора Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, профессора Саулюса Чаплинскаса, новый коронавирус COVID-19 распространяется в 8 раз быстрее, чем грипп, но медленнее, чем корь. Но, по словам профессора, только по этому критерию болезни сравнивать нельзя.

Больной гриппом в среднем заражает 1,3 человека, а больной коронавирусом - 2,3. По словам профессора, если вирусом заражаются больше двух человек, считают, что скорость распространения болезни большая, поэтому остановить распространение коронавируса сложно.

"Представьте – один больной заразит 2,3-2,6 человек, те еще столько же и так далее, а в пятом цикле от одного человека уже заражены 368 человек. В случае с гриппом уровень распространения меньше. После пятого цикла – в случае с гриппом заболевают 45 человек", – сказала Чаплинскас.

Значит, коронавирус в распространяется в 8 раз быстрее гриппа. Это определяют качества заболевания – новый вирус размножается в носоглотке, и в легких, он может выделяться и с экскрементами. Однако насколько значимо это распространение, пока до конца неизвестно. Основной путь распространения - воздушно-капельный, через воздух.

"Инкубационный период гриппа намного короче, примерно 2-3 дня, люди заболевают внезапно. Конечно, распространителем гриппа можно быть и во время инкубационного периода. А вот инкубационный период коронавируса дольше, в среднем 5,2 дня, а в некоторых случаях даже до месяца", – сказал профессор.

С момента проявления коронавируса до попадания в больницу обычно проходит около 10 дней. У некоторых вообще не бывает симптомов, но и в таком случае человек является распространителем.

"Такие люди опасны, поскольку они не знают, что больны, но являются разносчиками. Те, кто знает о болезни, лежат в больнице, они так вирус не распространяют", – сказал Чаплинскас.

Собеседник сравнил распространение коронавируса с корью. Корь, по словам специалиста, распространяется быстрее, чем коронавирус. Но от кори умирает меньше людей.

"Но корь приводит к другим проблемам – заболевшие корью люди на какое-то время лишаются иммунитета. На такого человека могут действовать любые другие болезни. Во время опытов на мышах выяснилось, что иногда иммунитет не восстанавливается. Поэтому нельзя сравнивать только распространение и смертность, нужно сравнивать все факторы", – сказал профессор.

На вопрос, какая из болезней вызывает самые большие осложнения, он сказал, что все зависит от конкретного человека.

"Если у заболевшего пожилого человека есть хронические заболевания, начинаются осложнения этих болезней и новые осложнения. Но пока известно, что осложнения после коронавируса самые тяжелые", – сказал Чаплинскас.

Однако и от кори и от гриппа уже есть вакцины, прививок от коронавируса нет.

"Сейчас в Литве, я думаю, легче заболеть гриппом. Людей, которые сделали прививки, немного. Корь обычно завозят и ее распространяют больные. А грипп циркулирует довольно широко. Могу привести пример, во время этого сезона гриппа с 1 октября в США умерли 16 000 человек. От коронавируса там умер один человек", – сказал специалист.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене считает, что коронавирус в Литве был бы опаснее гриппа.

"С новым вирусом мы еще не сталкивались, значит, у общества нет иммунитета. Если говорить о гриппе, он хоть и мутирует, но определенный иммунитет есть, некоторые люди не так просто им заражаются. Коронавирус - новый, поэтому он опаснее", – считает профессор.

Она заметила, что самому человеку сложно определить, что у него - грипп или коронавирус.

"Если говорить о симптомах, то многие похожи, это как симптомы любой простуды. Кашель, боль в горле – симптомы общие, температура характерна для любой инфекции. По этим симптомам определить коронавирус сложно, есть методы диагностики, которые помогают определить болезнь", – сказала Жвирблене.

Еще одна причина, по которой коронавирус опаснее гриппа, – COVID-19 может вызвать воспалительные процессы в легких, и это приводит к смерти примерно 2% больных. Кроме того, уровень смертность от гриппа ниже.