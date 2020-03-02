Танкер с нефтью для Беларуси должен прийти в Клайпеду в среду

В Клайпеду в среду должен прийти уже второй в этом году танкер с нефтью для Беларуси. На этот раз через Литву в Беларусь будет доставлена российская, а не норвежская нефть. Как и в конце января, она предназначена для новополоцкого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нафтан".

"Танкер Front Ocelot с сырой нефтью на борту придёт в Клайпеду 4 марта", – прокомментировал BNS оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и нефтетерминалов Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно Front Ocelot под флагом Маршалловых островов идёт из российского порта Приморск в Балтийском море, где компания "Транснефть" грузит нефть. Сейчас судно находится у берегов Финляндии.

В марте в Клайпеду придут два предназначенных для Беларуси груза по 85 тыс. тонн нефти, подтвердили BNS в феврале Литовское железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai). Позже Беларусь сообщила, что это приобретённая на рынке российская нефть.

Белорусская компания по экспорту нефти БНК информировала Литовские железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Компания Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки, а весь груз должен быть доставлен в течение 10 дней.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси. Глава "Нафтана" Александр Демидов тогда сказал, что завод намерен и в дальнейшем импортировать нефть из Норвегии. По его словам, после того, как будет переработана нефть, привезённая впервые с норвежского месторождения Johan Sverdrup (Юхан Свердруп), будет принято решение о дальнейшем её импорте.

Танкер Breiviken тогда доставил в Клайпеду около 80 тыс. тонн сырой нефти, предназначенной для белорусского "Нафтана". Последний раз нефть транспортировалась через Литву в Беларусь в 2017 году.

На минувшей неделе стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" подписал с азербайджанской государственной нефтегазовой компанией Socar соглашение о покупке 160 тыс. тонн нефти. Два танкера в марте придут в украинские порты и нефть по нефтепроводу Одесса-Броды поступит в Беларусь.

Госсекретарь США Майк Помпео в начале февраля заявил, что компании США готовы по конкурентным ценам обеспечивать белорусские заводы нефтью.

Поскольку Россия с начала этого года заметно уменьшила поставки сырья Беларуси по трубопроводам, президент Александр Лукашенко распорядился искать его в других странах.