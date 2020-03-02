В аэропортах Литвы и в Клайпедском порту из-за коронавируса заступают на дежурство военные

BNS ru.DELFI.lt

Foto: VSAT

В аэропортах Литвы и в Клайпедском порту из-за коронавируса в понедельник заступают на дежурство военнослужащие Сил операций мирного времени Вооружённых сил (ВС) Литвы.

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