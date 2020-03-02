Бывший друг гендиректора сети Maxima требовал у нее денег за компромат

Генеральный директор сети Maxima Кристина Мейде была вынуждена обратиться в полицию. Бывший друг требовал у нее 18 000 евро за неразглашение личной информации, которая могла ее скомпрометировать. "Я бы хотела, чтобы каждая женщина знала, что иногда веселые мужчины на самом деле не такие, какими представляются", – сказала Мейде.

Речь идет о вильнюсце Андрюсе Дамбраускасе. Возбужденное в отношении Дамбраускаса уголовное дело рассматривает Вильнюсский суд. Ранее Вильнюсская окружная прокуратура предъявила мужчине обвинение в вымогательстве крупной суммы денег.

В ходе расследования полиция выяснила, что Дамбраускас совершил преступление в период с 24 апреля по 14 мая – до этого он поддерживал с Мейде дружеские отношения. Когда Мейде отказалась устроить его на работу главой охраны Maxima, между ними разгорелся конфликт. Чтобы повлиять на решение Мейде, Дамбраускас посылал ей двусмысленные электронные письма и угрожал предать огласке компрометирующее ее видео. Письма он посылал не только Мейде, но и ее коллегам.

14 мая вечером Дамбраускас встретился с Мейде и во время встречи показал фрагменты видеозаписи, за ее неразглашение он потребовал 18 000 евро. Кроме того, он требовал, чтобы до полуночи Мейде перевела на его счет 500 евро.

Женщина перевела требуемую сумму, но только для того, чтобы это было зафиксировано – утром, когда деньги были на счету у Дамбраускаса, к нему пришла полиция.

Дамбраускаса задержали, суд разрешил взять его под арест. Он провел в СИЗО 5 месяцев. Как раз в то время во дворе для прогулок в тюрьме появились изображения женщин, было написано имя и фамилия Мейде, место работы, телефоны и адрес. Кроме того, рядом были написаны оскорбления.

Дамбраускас делился с друзьями по несчастью впечатлениями о Мейде. Кроме того, он по-прежнему пытался с ней связаться - не напрямую, а через коллегу, просил помочь ему выйти на волю.

Через 5 месяцев Дамбраускаса выпустили из СИЗО, но за ним велось интенсивное наблюдение – надели на ногу браслет и запретили приближаться к Мейде, ее месту работы и дому.

Дамбраускас отрицает обвинения и уверяет, что ничего от Мейде не требовал. О компромате он не хотел говорить с журналистом Delfi.

Интересы Мейде в суде представляет адвокат. Сама Мейде попросила разрешить ей не являться на заседания, поскольку у нее мало времени и ей не хочется на каждом заседании переживать стресс. Женщина уже дала показания в суде.

"Это дело рассматривается в суде, с компанией это никак не связано, это связано с моей личной жизнью, моими личными средствами. Я хотела бы, чтобы каждая женщина знала, что иногда веселые мужчины на самом деле не такие, какими представляются", - сказала Мейде.

Она сказала, что с Дамбраускасом познакомилась на фитнес-тренировках и их связывали тесные отношения: "Они были достаточно близкими, дружественными, пока все не повернулось в другую сторону, и он не пригрозил предать огласке личную информацию", – сказала Мейде.

Она рассказала, что обратилась в полицию еще до того, как перевела Дамбраускасу деньги: "У меня не было никаких оснований для того, чтобы платить деньги преступнику, – почитайте аналогичные истории, когда у них заканчиваются деньги, они возвращаются". Она заметила, что это неприятная история.

"Дело рассматривается в суде, надо вспоминать детали и рассказывать о них, это неприятно, тем более, мне 45 лет, я читала такие истории в книгах и статьях, видела в фильмах, триллерах и не думала, что подобное может случиться в моей жизни", – сказала Мейде.

Она признала, что из-за этой истории есть пришлось менять место жительства, поскольку она боялась, что к ней домой могут прийти преступники – ведь ее адрес был записан на стене во дворе тюрьмы.

"Я понесла большой ущерб, мне пришлось менять место жительства, ведь не знаешь, когда кто-то из тех, кто вышел на волю, может вспомнить мой адреса", – сказала Мейде.

Если суд докажет вину Дамбраускаса, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.