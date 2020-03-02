Договор о строительстве нацстадиона планируется подписать через 2 недели

Договор строительства национального стадиона и управления им стоимостью почти 156 млн евро будет подписан через две недели, сообщило Вильнюсское городское самоуправление.

Препятствий для подписания договора не осталось после того, как его на прошлой неделе одобрило Министерство образования, науки и спорта Литвы.

Спортивный комплекс с национальным стадионом будет строить контролируемая концерном Icor компания Axis industries, а финансировать – фонд BaltCap. Стоимость договора – 155,9 млн евро.

В договоре мэрии, строителей, правительства и фонда предусмотрено, что комплексом со стадионом, соответствующим стандартам UEFA, со спортивными площадками и прочими объектами управлять более двадцати лет компания Kauno arena.

Проект комплекса будут создавать английский архитектор Деймон Лавель, представляющий международную архитектурную компанию Populous, которая проектирует стадионы UEFA, а также литовская компания Cloud architektai.

"Подписание договора включит счетчик времени концессионера – с этого момента в его интересах будет как можно быстрее построить объект и вернуть инвестиции. Таким образом мы завершим первый этап огромного, сложного и длительного процесса, и сможем перенести выделенные на это ресурсы на реализацию других проектов, важных для города", – отметил в пресс-релизе директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подерскис.

Как сообщалось ранее, новый стадион намечается построить к 2023 году.

Планируется, что строительство стадиона на 15 тыс. мест с гибридным покрытием и прочих объектов комплекса обойдется примерно в 93,2 млн евро. Однако, поскольку мэрия решила распределить платежи на 25 лет и привлечь финансирующую организацию, то крупнейшему в Балтийских странах управляющему фондами частных капиталов BaltCap намечается в целом заплатить почти 156 млн евро. Согласно планам, доля правительства в проекте составит около 54,5 млн евро, самоуправления – немногим более 100 млн евро. В проекте оставлена возможность для самоуправления и правительства выплатить свои суммы раньше.

В комплексе с футбольным стадионом еще будут легкоатлетический стадион, различные площадки для тренировок, залы для волейбола, баскетбола, гандбола, гимнастики, бокса, центр культурного развития с библиотекой, детский сад на 300 мест и Музей спорта.

Представители мэрии отмечали BNS, что после подписания договора сразу же будет решаться вопрос руин незавершенного стадиона, находящихся на этом месте.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимаются с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, но его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.