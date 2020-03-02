Водители конфискованных в Бельгии тягачей вернулись в Литву

Водители компании Arijus вернулись в Литву после того, как 23 февраля бельгийские службы конфисковали 13 тягачей.

О возвращении водителей позаботилась компания, об этом Delfiрассказала пресс-секретарь компании Arijus Виргиния Каунете. В свою очередь представитель Альянса профсоюзов Аудрюс Цузанаускас поделился записанным 28 февраля видео.

На видео он рассказал, что водителям разрешили забрать из тягачей свои вещи.

"Работники долгое время жили в гостинице, тягачи были конфискованы. По законам Бельгии, компанию подозревают в нарушении оплаты труда. Поэтому были конфискованы тягачи. Благодаря сотрудничеству бельгийских и голландских профсоюзов с полицией и другими ведомствами, работникам разрешили забрать свои вещи и вернуться домой.

Все это время за проживание в гостинице работники платили деньгами, которые были у них на картах. Были проблемы и с доставкой еды, о питании также должны были заботиться сами работники", – рассказал Цузанаускас.

Он указал, что в минувшую пятницу водители заполнили заявку на представление их интересов в суде.

"Было видно, что многим из них звонили представители компании. В некоторых случаях оказывали постоянное давление: "Почему вы подписываете документы, почему общаетесь с профсоюзами".

Говорили, что они должны вернуться в тягачи и ждать указаний руководства", – рассказал Цузанаускас.

Каунете отказалась комментировать слова Цузанаускаса: "Тут много неправды. Мы не будем комментировать, все выяснится".

Она рассказала, что работникам перевели аванс.

"Деньги на проживание у них были. Их заплатила компания", – сказала Каунете и указала, что официальных обвинений в адрес компании пока нет.

"Представители компании выехали в Бельгию, посмотрим", – заметила она. Между тем Цузанаускас сказал, что авансы - это часть зарплаты.

"Компания должна была сама платить за гостиницу. Аванс - это не те деньги, из которых надо платить за проживание в гостинице во время простоя. Это простой не по вине водителей. Я видел счета, каждому пришлось заплатить по 260 евро", – сказал он.

Собеседник указал, что, по его сведениям, тягачи были конфискованы из-за деятельности компании.

"Бельгийский профсоюз указал, что тягачи конфисковали потому, что по докумнетам компания платит водителям 13,7 евро в час, а на самом деле такие деньги им не платят", – сказал Delfi Цузанаускас.

По данным "Содры", 25 февраля в компании Arijus было 317 работников, средняя их зарплата на бумаге в январе составляла 1926,07 евро (около 1190 евро "на руки").

Акционер Arijus – Диана Рамонене, а директор Ариюс Рамонас.