Представитель правительства: больше всего проб привозят из Вильнюса, коронавирус может быть повсюду люди крадут маски в приемном отделении

Глава правительственной группы по информированию общества Скирмантас Малинаускас сказал в передаче "Утро на Delfi", kadчто большая часть из 165 проб на коронавирус была из Вильнюса.

Он заметил, что больше всего факторов риска остается в Вильнюсе.

"Честно говоря, из Вильнюса, но это нормально. Это самый большой город, кроме того, сюда приезжает больше всего людей, здесь есть аэропорт, естественно, что здесь больше всего факторов риска. Но ни одного подтвержденного случая нет. Первый случай - в Шяуляй, это нетипично, было неожиданно.

Мы думали, это будет Вильнюс или Каунас, поскольку здесь аэропорты, много движения. Но мы видим, что вирус может быть везде", – сказал Delfi Малинаускас.

Он сказал, что сегодня будут обучать военных, они будут работать в аэропортах, помогать волонтерам.

"Сегодня начнется обучение военных, которые будут работать в аэропортах. Мы хотим заранее принести извинения перед жителями, которым по несколько раз приходится заполнять анкеты. Пока у нас нет системы, позволяющей электронным способом на месте узнать, заполнил человек или нет, надо заполнять анкету дважды", – сказал Малинаускас.

Он сказал, что около 14 ч. будут известны результаты еще 15 проб.

Малинаускас уделил внимание и обеспокоенным почтальонам.

"Еще один момент, есть немало вопросов в связи с госведомствами и "Литовской почтой". Хочу успокоить почтальонов, под наблюдением находятся почти 3000 человек, однако разносить почту и посылки неопасно. Риск минимальный. "А если есть опасения, то можно использовать процедуры, которые снижают риск до нуля", – сказал он.

Малинаускас порадовался тому, что в понедельник необходимые средства стали доступны из госрезерва.

"Вопросов есть немало. Еще один – пациенты недовольны тем, что узнают о результатах из СМИ. Мы приносим извинения, мы заинтересованы в том, чтобы общество получало информацию", – сказал советник премьер-министра.

В минувшие выходные отделение скорой помощи Каунасской клиники распространило заявление, в котором сообщается, что пациенты крадут из клиники медицинские маски.

Малинаускас напомнил, что это явный признак паники, людей призывают не делать этого.

2 марта утром Малинаускас также прокомментировал состояние жительницы Шяуляй, у которой диагностирован коронавирус. Женщина чувствует себя хорошо.

"Ее состояние очень хорошее, она идет на поправку. Сейчас вопрос в том, когда считать, что она полностью здорова", – сказал LRT Малинаускас.

По его словам, повторные анализы могут провести сегодня, если их результат будет хорошим, женщину выпишут домой.

Он заметил, что заболевают не все, кто находился рядом с больным коронавирусом человеком.