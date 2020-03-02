Годовой рост ВВП Литвы в 4-ом квартале составил 3,8%

В четвертом квартале прошлого года внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы, по сравнению с тем же периодом 2018 года, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, вырос на 3,8% и ценах того периода составил 12,664 млрд евро.

В четвертом квартале, по сравнению с третьим, экономика страны за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней выросла на 1%, сообщил Департамент статистики, опубликовавший уточненную оценку ВВП с учетом методов компонентов производства ВВП, расходов и доходов.

Ранее сообщалось, что ВВП Литвы в четвертом квартале, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, за год вырос на 3,7%, а за квартал – на 1,3%.

Если оценивать методом производства, то в четвертом квартале, по сравнению с третьим, положительное влияние на изменение ВВП в основном оказали результаты деятельности добывающей и прочих отраслей промышленности, торговли, транспорта и складирования, гостиничного и ресторанного секторов.

Если оценивать методом расходов ВВП, то в четвертом квартале, по сравнению с июлем-сентябрем, расходы домашних хозяйств на окончательное потребление выросли на 1%, расходы сектора власти – на 0,6%. Формирование общего основного капитала сократилось на 0,5%, а экспорт товаров и услуг и их импорт сократились соответственно на 1,4% и на 0,7%.