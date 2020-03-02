Начало весны в Литве обещает волну тепла

В понедельник в первой половине дня из-за облаков ненадолго выглянет солнце, осадков не ожидается. Во второй половине дня с юга приблизится циклон, поэтому небо заволокут густые облака, пойдут осадки, сначала они ожидаются на юге страны. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер. Днем температура поднимется до 6-11 градусов тепла. Теплее всего будет в центральной и южной части Литвы, прохладнее у моря и в Жемайтии.

В ночь на вторник над Литвой пройдет циклон. Небо покроет толстый слой облаков, в большинстве районов ночью будут идти дожди. Осадки прекратятся только под утро, местами ожидаются прояснения. Ветер успокоится, сменит направление. Утром будет 0-4 градуса тепла.

Во вторник днем Литва окажется между двух циклонов. Будет облачно с небольшими прояснениями, утром на северо-востоке пройдут небольшие дожди, позже вероятность осадков снизится до минимума. Вечером с юга придет еще один циклон, дожди пойдут на юго-западе. Будет дуть несильный ветер переменного направления. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.

В среду над Литвой пройдет циклон. Будет пасмурно, ожидаются осадки. Ночью интенсивные дожди пройдут на западе, днем – на востоке страны. Усилится юго-восточный, южный ветер, днем он перейдет в юго-западный, западный. Ночью будет 2-6, днем 4-9 градусов тепла.

В четверг и в пятницу над восточной частью страны пройдет атмосферный фронт, поэтому на протяжении обоих дней погода будет похожей. Небо заволокут густые облака, прояснения возможны только на западе. На востоке во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. Будет дуть северо-западный ветер. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 2-6 градусов выше нуля.

В выходные дни будет суше и менее облачно, ночи будут прохладнее, а дни - теплее.