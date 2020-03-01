Обновленная информация о коронавирусе в Литве: сегодня начали проверять еще 13 новых образцов

Советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас сказал Delfi, что лаборатория, которая будет проверять образцы предположительно заразившихся коронавирусом, проведет анализы и в воскресенье вечером.

"Насколько мне известно, три образца были привезены из Клайпеды, но, безусловно, их будет больше. Мы узнаем точное число в 6 часов вечера, когда пробы будут вставлены и лабораторное оборудование включено", - говорит С. Малинаускас.

За несколько минут до 6 часов вечера С. Малинаускас заявил, что в воскресенье вечером на наличие коронавируса будут проверены 13 новых образцов.

Та же информация была отправлена в редакцию Правительственной канцелярией.

"Пожалуйста, обратите внимание, что в 6 часов вечера предусмотрен плановый анализ образцов на наличие коронавируса. По информации лаборатории, в этот раз будут проверены 13 образцов. Информация о результатах будет опубликована после завершения анализа", - говорится в письме.

Результаты анализа станут известны в 23.00 в воскресенье.

Представители правительства обновили последнюю информацию во второй половине дня. В воскресенье 10 протестированных образцов показали, что кроме 39-летней жительницы Шяуляй в Литве не было других случаев заражения.

На последнем этапе были проверены 10 образцов. В субботу было проверено 26 образцов. Всего были проверены 152 образца.

"Количество проб очень выросло. Их было несколько десятков, сейчас ситуация стабилизировалась, и их число уменьшилось", - сказал Малинаускас Delfi.

По его словам, в будние дни анализы в Вильнюсе проводятся три раза в день. По выходным - 2 раза.