Молочники: из-за вируса растут расходы на экспорт в Китай

Воздействие последствий коронавируса ощущают и литовские переработчики молока – выросли затраты на транспортировку продуктов в Китай, снизились цены на товарных биржах, а в ближайшее время, вероятно, сократятся заказы в Италии. Между тем, переработчики мяса пока не ощущают изменений на рынке.

По словам главы перерабытывающей молоко компании Rokiskio suris Далюса Трумпы, пока заказы не сокращаются, но растут затраты на экспорт на Ближнем Востоке.

"Сегодня никаких изменений, по сравнению с нормальной торговлей, нет, если говорить о северном регионе Италии и прочих регионах. Дорожает транспортировка на Дальний Восток, поскольку, по информации грузовых компаний, нет обратных грузов, либо их количество меньше. Похоже, что воздействие в ближайшие недели будет негативным, возможно сократятся заказы в Италии", – сказал BNS Д. Трумпа.

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Rokiskio suris продает более половины производимых сыров в Италии, где сейчас крупнейшая вспышка вируса в Европе. Если заказы в Италии сократятся, то компания рассматривает больше производить таких сыров, которые можно складировать.

Глава молокопереработчика Vilkyskiu pienine Гинтарас Берташюс сказал, что затраты на логистику в Китай и другие страны Азии выросли почти в два раза. Он также отметил, что в Европе, с начала февраля цена на сливки, продаваемые на бирже, снизилась более чем на 10 процентов.

"Ценообразование некоторых продуктов в стрессе, ощущается на определенных, особенно на биржевых товарах – на жирах, сливках, которые уже несколько недель стоят ниже, чем в начале февраля (...) Другие продукты, сыры, также имеют такую тенденцию, давление, ведь покупатели следят за ситуацией и не знают, что может случиться на рынке", – сказал BNS Г. Берташюс.

Он подчеркивает, что компания не ощущает паники, продажи пока идут в обычном режиме. Vilkyskiu pienine экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира, основная их часть продается в Европе.

Между тем, глава группы мясоперерабатывающих предприятий Biovela group Аудрюс Кантаускас сказал, что следит за ситуацией, но пока особых изменений нет. Основную часть продукции компания продает в Балтийских странах.

"Мы экспортируем и в Италию, но дополнительных ограничений нет", – сказал BNS А. Кантаускас.