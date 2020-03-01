Врачи на стоянке IKEA вызвали беспокойство у очевидцев: в больницу увезли мужчину

В субботу СМИ сообщили, что из супермаркета IKEA медики с защитных костюмах вывезли мужчину. Был направлен ряд таких запросов, и представители правительства представили разъяснения по поводу произошедшего.

Редакция Delfi получила письмо от встревоженного читателя в воскресенье утром. "Я хотел бы узнать, знали ли вы о том, что вчера вечером из магазина IKEA увезли человека с подозрением на коронавирус. Приехала бригада скорой помощи в спецодежде. Но с сегодняшнего утра магазин IKEA открыт, ни сотрудники, ни общественность не были проинформированы. Некоторые из сотрудников, которые, возможно, были рядом с потенциально зараженным человеком, вернулись в магазин сегодня. Случай заболевания не подтвердился?" - спросил читатель.

По адресу электронной почты видно, что письмо было написано реальным человеком, от своего имени. Редакции его данные известны.

Как сообщили представители правительства, другие редакции также получили такой вопрос.

"Вчера в 7 часов вечера медики действительно оказали помощь 36-летнему вильнюсцу. Мужчина вернулся из Италии, оставил свои контакты работникам аэропорта, прошел тепловизионную проверку, его температура не была повышена. Мужчина остановился на парковке торгового центра и вызвал врачей, заверив, что дома есть маленькие дети, а он чувствует небольшое недомогание. В соответствии со стандартными процедурами медики предоставили мужчине всю необходимую помощь и информацию. Его анализы были отправлены в лабораторию, пока придут результаты - мужчина изолирован в Клинике инфекционных заболеваний Сантарос ", - говорится в заявлении правительства.

Полученные результаты анализов не подтвердили наличие коронавируса у мужчины.