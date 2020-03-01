Лаборатория в Вильнюсе работает круглосуточно: в воскресенье для проверки на коронавирус доставили 10 проб

В воскресенье Delfi связался с официальным представителем правительства Литвы Скирмантасом Малинаускасом по поводу чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом. Малинаускас сказал, что в лаборатории в настоящее время проверяют 10 проб.

Малинаускас сказал Delfi, что результаты Национальной лаборатории общественного здравоохранения должны быть обнародованы примерно в 18.00 ч. в воскресенье.

"Количество проб очень выросло. Их было несколько десятков, сейчас ситуация стабилизировалась, и их число уменьшилось", - сказал Малинаускас Delfi.

По его словам, в будние дни анализы в Вильнюсе проводятся три раза в день. По выходным - 2 раза.

"Около 18.00 ч. сегодня будет начато новое исследование. Однако следует отметить, что эта процедура может быть отложена, если будет очень мало образцов. Тогда время может измениться", - сказал Малинаускас.

По словам официального представителя правительства, 10 проб начали тестировать в 8 часов утра в воскресенье.

Журналист Delfi интересовался, как себя чувствует 39-летняя жительница Шяуляй, единственная у кого в Литве диагностировали коронавирус. В настоящее время она проходит лечение в Республиканской шяуляйской больнице.

Малинаускас сказал, что ее состояние хорошее. Утверждается, что выписка женщины из медицинского учреждения обсуждается со Всемирной организацией здравоохранения.

В понедельник, по словам представителя правительства, будет проведен повторный анализ. И если выяснится, что она больше не является носителем вируса, женщину можно выписать домой.

"В понедельник будет принято решение. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения требуют повторного анализа. Нужно выяснить, не является ли человек носителем вируса. Я думаю, что в понедельник будет проведен анализ", - сказал Малинаускас.

Последняя информация о коронавирусе представителем правительства была обновлена в 22.00 ч. в субботу.

По данным на вечер субботы, в субботу было проверено в общей сложности 26 проб, в пятницу - 46. До нового заявления в воскресенье проверены 142 образца.