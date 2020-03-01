Банк Литвы оштрафовал компанию deVere E-Money на 30 тысяч евро

Банк Литвы (БЛ, центробанк) оштрафовал на 30 тыс. евро английскую компанию платежей deVere E-Money за нарушение требований к превенции отмывания денег и финансирования терроризма, сообщил центробанк.

"Надзорная служба БЛ установила случай, когда компания при установлении тождества личности клиентов исходила из негодных документов, подтверждающих личность, и перед тем, как предоставлять услуги клиентам, не собирала информацию о цели их деловых отношений", – говорится в пресс-релизе БЛ.

deVere E-Money предписано устранить нарушения до 31 марта этого года.

БЛ не первый раз вводит санкции в отношении этой компании. В августе прошлого года deVere E-Money была оштрафована на 21,6 тыс. евро за то, что держала деньги клиентов не в кредитном учреждении, нарушая тем самым Закон об электронных деньгах и об учреждениях электронных денег.

Компания deVere E-Money получила лицензию в начале марта 2017 года.

По данным Реестрового центра, компания была создана 1 марта 2017 года, её единственным акционером указан гражданин Великобритании Найджел Джеймс Грин, который также является гендиректором и создателем всей группы deVere.