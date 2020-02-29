Новейшая информация о коронавирусе в Литве: новых случаев заболевания пока нет рекомендуют меньше пользоваться наличными

В Литве пока не установлены новые случаи коронавируса, сообщает 29 февраля правительство страны. Напомним, что на пресс-конференции в ночь на пятницу поступило сообщение о том, что короновирус диагностировали у жительницы Шяуляй. Это первый случай болезни на территории Литвы. Вирус диагностировали у 39-летней женщины, которая находится в Шяуляйской республиканской больнице. В субботу советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас сказал в эфире LRT, что члены семьи женщины здоровы, поэтому их выпустили домой. В субботу ждут результаты анализа еще 20 образцов.

В субботу, в 13 ч., в Минздраве состоялась пресс-конференция, на которой представили новую информацию о распространении коронавируса в Литве.

"Нет ни одного нового случая. Повода для беспокойства нет", – сказал на пресс-конференции глава Минздрава Аурелиюс Верига.

"Нет никакого повода для паники, не надо ездить в инфекционные больницы, если у вас поднялась температура, а в зоне распространения инфекции вы не были", – сказал Верига.

Министр подтвердил, что в 14 ч. будут известны результаты еще 20 образцов.

Он передал информацию Центробанка Литвы - меньше пользоваться наличными деньгами.

Малинаускас заверил, что женщина чувствует себя нормально и находится в больнице, членов ее семьи отпустили домой.

"Состояние здоровья первой заразившейся коронавирусом жительницы Литвы хорошее, процесс выздоровления проходит без проблем, ее обследуют, когда опасность пройдет, женщину выпишут из больницы. Все так же, как в случае заболевания гриппом и другими инфекционными заболеваниями", – сказано в пресс-релизе.

Малинаускас подтвердил, что сейчас в лаборатории проверяют еще 20 образцов. Сегодня утром были получены результаты 26 тестов, ни один из них не дал положительного результата на коронавирус.

Пока в Литве зафиксирован лишь один случай заболевания этой болезнью. Малинаускас сказал, что родственников женщины выпустили домой, но они опасаются реакции общества. По словам собеседника, если эта семья будет жаловаться на действия СМИ и общества, то правительство предпримет дополнительные меры для обеспечения ее покоя.

Минздрав сообщает, что в Литве проверили 116 образцов, все они были отрицательными. Пока вс стране подтвержден лишь один случай коронавируса.

Всего в мире коронавирусом заболели 85 000 человек, 29 000 скончались, 39 600 выздоровели.