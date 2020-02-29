Богатейшие люди планеты потеряли за неделю 444 миллиарда долларов

Из-за крупнейшего с 2008 года обвала на биржах, произошедшего на фоне вспышки коронавируса, миллиарды потеряли, в частности, Джефф Безос, Билл Гейтс, Бернар Арно, Элон Маск и Марк Цукерберг.

По данным агентства Bloomberg, за последнюю неделю суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты сократилось на 444 миллиарда долларов из-за масштабного снижения биржевых индексов на мировых фондовых рынках, произошедшего на фоне распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 во многих странах. Больше остальных пострадал основатель Amazon Джефф Безос, потерявший 11,9 миллиарда долларов, указывает агентство в пятницу, 28 февраля.

Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса сократилось на 10 миллиардов долларов, главы LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно - на 9,1 миллиарда, главы Tesla Элона Маска - на 9 миллиардов. Кроме них, в первую десятку пострадавших вошли также: американский бизнесмен Уоррен Баффетт, основатель испанской компании в сфере торговли одеждой Inditex Амансио Ортега, глава Facebook Марк Цукерберг, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также мексиканский бизнесмен Карлос Слим.

80 процентов миллиардеров несут убытки из-за коронавируса

Агентство также указывает, что в 2020 году в минусе уже оказались 80 процентов миллиардеров по рейтингу Bloomberg. При этом большинство убытков связано с опасениями экономического спада из-за эпидемии коронавируса в Китае и его дальнейшего распространения во всем мире, отмечается далее. Самым прямым образом связаны с коронавирусом потери Мики Арисона - главы Carnival Corp. Этой фирме принадлежит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого произошла вспышка заболеваний пневмонией СОVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Только за последнюю неделю Арисон потерял один миллиард долларов.

Bloomberg также напоминает, что индекс Dow Jones на бирже в Нью-Йорке за прошедшую рабочую неделю упал более чем на 12 процентов, что стало наиболее резким пятидневным обвалом со времени финансового кризиса 2008 года.

Российские бизнесмены потеряли за день 6 миллиардов долларов

Между тем российский Forbes 28 февраля сообщил, что состояние пяти богатейших россиян за день сократилось на 6,058 миллиарда долларов из-за обвала на бирже. Больше других потерял бенефициар "Лукойла" Вагит Алекперов - 1,6 миллиарда долларов. Состояние совладельца "Норникеля" Владимира Потанина уменьшилось на 1,4 миллиарда долларов, главы "Новатэка" Леонида Михельсона - на 1,2 миллиарда.

По данным сайта Worldometer на утро 29 февраля, число вылечившихся от пневмонии COVID-19 по всему миру достигло 39 538 человек. Еще 2924 человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число заболевших - 85 212 человек, указывается далее. На данный момент вирус проник уже в 60 стран и территорий.