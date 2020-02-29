В Вильнюсе прошел Марш Немцова: литовцы и россияне вспомнили политика вместе

В Вильнюсе по проспекту Гедиминаса прошел марш памяти Бориса Немцова, в котором приняли участие представители российской оппозиции, литовские политики и простые граждане. Мероприятие приурочено к пятилетию гибели российского политика. Аналогичные акции сегодня прошли в России, причем в ряде городов власти не позволили их провести.

В Вильнюсе организатором акции выступило "Русское Европейское Движение", объединившее политических беженцев и в целом эмигрантов из России. В акции участвовало порядка 30 человек. Ради них движение по проспекту Гедиминаса было перекрыто. Колона с цветами, свечами и портретами убитого политика проследовала от площади Винцаса Кудирки до Национальной библиотеки им. Мажвидаса.

Портал DELFI вел прямую трансляцию с марша в столице Литвы.

Вторая часть акции прошла в сквере Бориса Немцова, расположенном напротив посольства России в Литве. На траурном митинге люди скандировали "Герои не умирают" и "Россия будет свободной". Напомним, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мостцу в районе Кремля. По результатам расследования были осуждены уроженцы Чечни, некоторые из которых были действующими сотрудниками МВД.

В качестве заказчика подозревается водитель Руслан Мухутдинов, который скрылся и находится в международном розыске. Попытка задержать в Чечне еще одного фигуранта дела окончилась ничем. Он тоже смог покинуть территорию России.