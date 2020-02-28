В инфекционные больницы везут пациентов со всей Литвы, новых случаев коронавируса пока нет

В пять литовских больниц, которые специально приспособлены для принятия пациентов больных коронавирусом, везут людей со всей Литвы. В основном это люди, контактировавшие с теми, кто находится под наблюдением врачей, или вернулись из стран, где наблюдается быстрое распространение коронавируса, в основном - Италии и Китая.

Пока новых случаев коронавируса в Литве не установлено.

Эту информацию DELFI в пятницу поздно вечером подтвердил советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас.

DELFI получил уникальные видеокадры, на которых снято как в каунасскую больницу в Шилайняй привозят пациентов на осмотр и обследование. В их числе есть и граждане Италии, гостившие на одном из литовских курортов.

На видео видно, как из автомобиля выходят врачи в специальных защитных скафандрах, сопровождающие пациентов.

Читатель, который прислал DELFI видео, писал, что оно сделано в пятницу в промежуток с 18 до 19 ч. За это время к больнице подъехали два экипажа, в больницу сопроводили двух человек.

Малинаускас сказал, что, вероятно, читатель DELFI, снял на видео, как в больницу привезли людей, контактировавших с женщиной из Шяуляй, у которой диагностировали коронавирус. Больая часть людей, которые сейчас проходят проверку - люди из ее окружения, в основном те, кто летел с ней в одном самолете. Эти люди живут в разных городах Литвы.

По его сведениям, в самолете было 160 пассажиров, у 19-ти уже взяты образцы для анализа.

"Всего мы взяли около 1000 образцов, но до 22 ч. новых случаев подтверждения диагноза не было. Из 14 образцов, проверенных днем, это из близкого окружения женщины из Шяуляй – семья, родственники, - ни один не подтвердился. Сейчас на ночь в лабораторию доставим 26 обрацов, результаты будут в 8 ч. утра", - сказал советник премьера.

Видео в редакцию прислал человек с высшим медицинским образованием. Он сказал, что можно лишь порадоваться, что уровень безопасности врачей и пациентов отвечает "высшим алгоритмам, о которых говорят на лекциях во время обучения студентов"