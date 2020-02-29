Иностранец в Литве платит налоги, но не может получить некоторые услуги в сфере здравоохранения

Гражданин Франции, который несколько лет живет и платит налоги в Литве, был очень удивлен, когда столкнулся с бюрократией в сфере здравоохранения, которая помешала ему получить необходимые услуги. Мужчине в Антакальнисской поликлинике дали направление в клинику Affidea, чтобы провести дополнительные исследования, но там ему отказались делать томографию, поскольку у него нет персонального кода. Мужчину интересует, почему в разных медучреждениях действуют разные требования.

Иностранец в Facebook писал, что он уже 4 года платит в Литве все налоги, он все время ходил в поликлинику на Антакальнисе, и никаких проблем не было.

"У меня спрашивали имя и фамилию, проверяли, есть ли страховка в "Содре", и все. А сейчас мне дали направление на компьютерную томографию в клинику Affidea. Мне в клинике сказали: "Нет персонального кода, не будет и томографии", – писал гражданин Франции.

Он задался вопросом, действительно ли по литовским законам у иностранца должен быть персональный код, чтобы "Содра" оплатила расходы на томографию, которую ему обязательно надо сделать.

Пресс-секретарь клиники Affidea Паулюс Стравинскас сказал Delfi, что без согласия пациента не может комментировать конкретный случай, но представил общую информацию, указав, что важна возможность идентификации пациента, особенно когда речь идет о таком исследовании, как томография.

По его словам, клиники проверяют застрахован ли пациент по персональному коду или "Страховому идентификационному коду", который предоставляет "Содра".

"Если в документе пациента нет персонального кода, мы просим предоставить "Страховой идентификационный код", – пояснил Стравинскас. Он также заметил, что из фонда ОНЗ (обязательного налога на здравоохранение) дорогие исследования компенсируют только, если их назначает специалист, в данном случае направление выписал семейный врач.

Гражданин Франции уточнил Delfi, что девушка в регистратуре проверила его "Страховой идентификационный код", но без официального удостоверения личности все равно отказалась дать возможность сделать томографию. Стравинскас повторил, что он конкретный случай без согласия пациента комментировать не может. Если пациент обратится сам, ему все объяснят.

Представитель Государственной больничной кассы Наталия Еленскене сказала Delfi, что каждый человек в медучреждении должен предъявить удостоверение личности.

"Во-первых, это нужно, чтобы убедиться, что явился именно тот человек, который указан в направлении. Во-вторых, важно в данном случае само учреждение, куда он пришел, если у учреждения есть договор с Больничной кассой, у него есть все подключения, можно ввести имя, фамилию, год рождения и узнать, застрахован ли человек. Если он застрахован и есть направление – ему предоставляют бесплатные услуги", – заверила специалист.

"Персональный код в таком случае не нужен – важно, застрахован ли пациент. Что делать, если учреждение отказывается предоставить услугу? Во-первых, обратиться письменно в администрацию, чтобы она объяснила причины отказа. Если ответ не удовлетворит пациента, можно обратиться в Больничную кассу", – сказала Еленскене, заметив, что в больничную кассу можно обратиться по эл. почте, по телефону или прийти в отделение.